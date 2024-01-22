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Вильфанд сообщил о повышении температуры в Москве до околонулевых значений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве во вторник температура воздуха повысится до околонулевых значений. Об этом 22 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь на 22 января будет 16–18 градусов ниже нуля, днем — –6...–8 градусов, что на шесть градусов ниже нормы. Однако к вечеру температура постепенно начнет повышаться и во вторник достигнет околонулевых значений», — заявил он в беседе с ТАСС.

Помимо этого, с понедельника ожидаются небольшие осадки в виде снега, а уже со среды добавится мокрый снег.

Атмосферное давление, по словам Вильфанда, заметно понизится на 10–15 мм ртутного столба ввиду приближения восточной периферии циклона к столице.

Кроме того, из-за циклона во вторник и среду возможно усиление ветра до 17 м/с и 15 м/с соответственно.

«В ночь на среду потеплеет до –2...–4 градусов, днем прогнозируется температура от –1 до +1 градуса. В ночь на четверг — от 1 до 6 градусов ниже нуля, днем — от 0 до –5 градусов», — добавил он.

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Ранее, 19 января, Вильфанд предупредил, что, хотя на следующей неделе для жителей Московского региона и наступит оттепель, сугробы всё еще останутся высокими и не успеют растаять. Уже к следующим выходным данное явление прекратится.

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