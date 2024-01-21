В Москве машина врезалась в столб и насмерть сбила человека
Машина врезалась в столб и затем сбила человека на Перовском шоссе в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс в Telegram-канале 21 января.
«На Перовском шоссе в районе дома 10 автомобиль въехал в мачту городского освещения, совершив наезд на человека, находившегося на остановке городского транспорта», — указано в сообщении.
Как сообщает источник «Известий», пешеход погиб, еще два человека из автомобиля пострадали, их деблокировали.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее, 20 января, женщина погибла в ДТП на востоке Москвы. Об этом сообщала столичная Госавтоинспекция. По предварительным данным, на 108-м км внешней стороны МКАД женщина, управляя автомобилем Lada, наехала на стоящую в крайней правой полосе «Газель». В результате аварии водитель скончалась на месте от полученных травм. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства произошедшего.
19 января при наезде «Нивы» на остановку общественного транспорта в Москве пострадали пять человек. Инцидент произошел рядом с домом 26 по Новочеркасскому бульвару. Об этом сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале. В результате дорожной аварии травмы получили пять пешеходов. О характере травм и состоянии пострадавших не уточняется. Их госпитализировали. Предварительно, причиной аварии стало то, что 22-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и его автомобиль врезался в остановку.