Женщина погибла в ДТП на востоке Москвы
Женщина погибла в ДТП на востоке Москвы. Об этом 20 января сообщает столичная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, на 108-м км внешней стороны МКАД женщина, управляя автомобилем Lada, наехала на стоящую в крайней правой полосе «Газель».
В результате аварии женщина скончалась на месте от полученных травм.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что на МКАД столкнулось около десяти автомобилей. ДТП произошло в районе развязки с Волоколамским шоссе. В результате перекрытыми оказались пять полос движения.