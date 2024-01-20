На МКАДе столкнулись около десяти автомобилей

Крупная авария произошла на 69-м километре МКАД в Москве - там столкнулись около десяти автомобилей. Об этом сообщил источник «Известий».

ДТП случилось около 7 утра в субботу, 20 января в районе развязки с Волоколамским шоссе. В результате перекрытыми казались пять полос движения, говорит собеседник «Известий».

Момент аварии попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Дептранса Москвы.

По предварительным данным, аварию спровоцировал автомобиль, который занесло на скользкой дороге. Машина развернулась, остановилась, после чего в него стали врезаться другие машины.

На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших выясняется.