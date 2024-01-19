Прокуратура уточнила число пострадавших при наезде авто на остановку в Москве
По уточненной информации, при наезде «Нивы» на остановку общественного транспорта в Москве пострадали пять человек. Об этом в пятницу, 19 января, сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале.
«В результате дорожной аварии в медицинские учреждения доставлены пять пешеходов», — говорится в сообщении.
Предварительно, 22-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, и его автомобиль врезался в остановку.
О характере травм и состоянии пострадавших не уточняется.
Инцидент произошел ранее в этот день рядом с домом 26 по Новочеркасскому бульвару. По словам источника «Известий», один из пострадавших получил травму головы. Также травмы зафиксированы у двух женщин, уточнил собеседник.