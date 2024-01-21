Белоруссия признает возможные нападения на союзников атакой на себя
В новой белорусской военной доктрине потенциальные атаки на союзников Минска будут приравнены к нападению на Белоруссию. Об этом 21 января заявил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба вооруженных сил республики Артем Буторин.
«Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь», — сказал он в эфире телеканала СТВ.
По словам Буторина, в новом варианте документа будут также закреплены принципы и взгляды страны на ее деятельность в рамках союзных отношений с другими государствами.
Ранее, 19 января, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, обновленная военная доктрина республики может стать основой для урегулирования ситуации в Европе и запуска мирного диалога. Отдельно он отметил, что страна готова к возобновлению диалога с НАТО, если альянс прекратит свою агрессивную риторику.
До этого, 16 января, документ был рассмотрен на заседании Совета безопасности Белоруссии. По итогам обсуждения его отправили на доработку, сообщало тогда БелТА. В дальнейшем проект внесут на утверждение Всебелорусского народного собрания.
В декабре 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Белоруссию ближайшим стратегическим союзником России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что РФ на сегодняшний день выступает цементирующим звеном всего постсоветского пространства.