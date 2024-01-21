В Москве задержали актера «Ленкома» за избиение девушки в ходе конфликта
В Даниловском районе Москвы задержан актер «Ленкома» Андрей Гарист, избивший девушку в ходе конфликта в квартире. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного МВД 21 января.
В столичном главке МВД уточнили, что заявление о нападении поступило от пострадавшей. В один из домов в 3-м Павелецком проезде прибыли полицейские, которые задержали 30-летнего мужчину.
Предварительно известно, что между сожителями возник конфликт, который привел к потасовке. В ходе драки мужчина нанес женщине резаную рану кисти. Пострадавшую госпитализировали, а мужчина доставлен в отдел.
Кроме того, на месте обнаружили наркотические вещества.
«В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты банки с высушенными растениями, которые были направлены на исследование. В ходе проведенного исследования установлено, что часть изъятого вещества растительного происхождения является наркотическим средством каннабисом-марихуаной общей массой более 150 г», — отметили в МВД.
Гарист известен ролями в фильмах «Подольские курсанты» и «Тихие воды - 2». Он также играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад».
Ранее, 15 января, мужчину избили и зарезали на востоке Москвы. Как сообщили в прокуратуре, в квартире жилого дома на улице Утренней обнаружено тело 48-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ножевого ранения в области шеи. Отмечается, что сотрудники Перовской межрайонной прокуратуры контролируют установку всех обстоятельств произошедшего и координируют работу правоохранительных органов.