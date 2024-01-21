В США начался коллапс на дорогах и отключения света из-за рекордных холодов

В нескольких штатах на севере США из-за тридцатиградусных морозов, не характерных для этой местности, на дорогах возник коллапс, общественный транспорт начал работать с перебоями. Корреспондент «Известий» Александр Якименко в воскресенье, 21 января, рассказал о ситуации в американских городах.

Как отметил журналист, чтобы вытащить застрявшие в сугробах автомобили, людям приходится прибегать к помощи тягловых животных. В городе Буффало футбольным болельщикам даже пришлось откапывать оказавшийся под снегом стадион.

Кроме того, растет и количество жертв морозов, число погибших в настоящее время составляет уже более 60 человек. К тому же из-за перебоев в энергоснабжении больше 300 тыс. жителей штатов Орегон и Теннесси остаются без света.

«Снег падает уже неделю. Если его не убирать, засыплет до смерти, так что, несмотря на возраст, вот взяли лопаты», — рассказала журналисту одна из жительниц севера США.

При этом, как прогнозируют синоптики, морозы в ближайшие дни будут только усиливаться — местами температура опустится даже до –40.

О том, что минимум 61 человек погиб в США из-за арктического циклона за последнюю неделю, сообщил ранее в этот день телеканал NBC. Отмечалось, что в ряде американских штатов зафиксированы аномальные морозы до –35 градусов.