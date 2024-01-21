Минимум 61 человек погиб в США из-за арктических морозов
По меньшей мере 61 человек погиб в США из-за арктического циклона за последнюю неделю. Об этом 20 января сообщил телеканал NBC.
Отмечается, что наибольшее число жертв стихии зарегистрировано в Теннесси и Орегоне.
В ряде американских штатов зафиксированы аномальные морозы до –35 градусов.
Ранее, 10 декабря, сообщалось о трех погибших в результате сильного урагана в штате Теннесси на востоке США. Жителей близлежащих поселений призвали оставаться дома, пока спасатели оценивают ситуацию.