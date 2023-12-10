Три человека погибли из-за мощного торнадо в США
В штате Теннесси на востоке США три человека погибли в результате прошедшего урагана. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщил американский телеканал NBC 15.
«Жителей попросили оставаться дома, пока спасатели оценивают ситуацию», — указывается в материале.
По данным телеканала, в числе жертв непогоды есть один ребенок, к тому же насчитывается около двух десятков человек, получивших травмы.
По данным мониторингового сервиса Power Outage.us, в штате Теннесси без электроснабжения остались свыше 80 тыс. местных жителей.
Ранее, 4 ноября, сообщалось, что в городе Теннант-Крик на севере Австралии пронесся огненный смерч, который образовался от разбушевавшегося пламени.