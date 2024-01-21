Как минимум восемь человек погибли в результате обстрела ВСУ рынка в Донецке

Как минимум восемь человек погибли 21 января в результате обстрела со стороны украинских боевиков рынка в Кировском районе Донецка. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик восемь погибших», — написал он.

Информация продолжает уточняться. В настоящее время известно как минимум о пяти раненых.

По информации Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ нанесли массированный удар по району из населенного пункта Кураховка. Так, с 10:00 было выпущено как минимум 12 снарядов 155 мм.

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