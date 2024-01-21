ВС РФ отразили пять контратак штурмовиков ВСУ на купянском направлении

Российские военные отразили пять контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщил начальник пресс-центра западной группировки войск Сергей Зыбинский.

«Мотострелковые соединения группировки во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отразили пять контратак штурмовых групп <...>, усиленных бронетехникой, в районах Синьковки и озера Лиман», — отметил он.

Он добавил, что на направлении Терн и Житловки украинские боевики попытались провести четыре контратаки штурмовыми группами 38-го отдельного стрелкового батальона на позиции российских войск. Все они провалились.

«В результате стрелкового боя при поддержке огня артиллерии группировки все контратаки отражены, позиции не утрачены», — сказал Зыбинский ТАСС.

Он уточнил, что потери противника на купянском направлении составили до 150 военнослужащих и три миномета.

В этот же день начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Днем ранее, 20 января, сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) РФ отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Богдановка в ДНР. Артиллерией группировки и ударными дронами поражены пять складов боеприпасов, два пункта управления БПЛА, станция РЭБ и 13 блиндажей ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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