Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 20 января сообщил, что ВС РФ отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Богдановка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Он отметил, что артиллерией группировки и ударными дронами поражены пять складов боеприпасов, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 13 блиндажей ВСУ.

«При поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Белогоровки, Спорного, Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки», — приводит его слова «Интерфакс».

Также Астафьев заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ группировки сбили 10 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Тополевка, Белогоровка, Отрадовка, Донецк и Спорное ДНР.

По его словам, потери противника на донецком направлении составили до 230 военнослужащих, две боевые машины пехоты (БМП), боевая бронированная машина «Казак», семь пикапов и пять грузовых автомобилей.

Ранее, 19 января, Минобороны РФ сообщило, что на донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и огня артиллерии ликвидировали и ранили более 1880 военных ВСУ. Также уничтожено 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10», 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

17 января Астафьев заявил, что системы ПВО группировки войск «Юг» ВС РФ ликвидировали 25 БПЛА и 13 реактивных снарядов РЗСО HIMARS ВСУ на донецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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