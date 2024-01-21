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Группировка войск «Юг» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев 21 января сообщил, что российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Подразделения группировки войск «Юг» успешно отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Астафьев, артиллеристы ВС РФ поразили живую силу и технику 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра. Ранеными и убитыми противник на донецком направлении потерял до 320 украинских боевиков.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», 152-миллиметровое орудие Д-20. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Богдановка и Белогоровка Донецкой Народной Республики (ДНР), а также реактивный снаряд HIMARS.

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Ранее, 20 января, Астафьев заявил, что ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Богдановка ДНР. Артиллерией группировки и ударными дронами поражены пять складов боеприпасов, два пункта управления БПЛА, станция РЭБ и 13 блиндажей ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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