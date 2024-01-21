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Российский боец Мовсар Евлоев выиграл восьмой бой в UFC подряд

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Фото: Global Look Press/Nathan Denette
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Российский боец Мовсар Евлоев одержал победу над соперником из Великобритании Арнольдом Алленом в поединке на турнире UFC 297, который 21 января проходил на «Скоушабэнк-Арене» в канадском Торонто.

Бой продолжался все три раунда, после чего судьи единогласным решением отдали победу россиянину, который заслужил титул «непобедимого», одержав восьмую победу подряд в UFC и 18-ю победу в профессиональной карьере. Таким образом, Евлоев пока не потерпел ни одного поражения в ММА.

Перед поединком боец отмечал, что в случае победы над британцем он сможет стать претендентом на титул в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и биться с победителем боя между австралийцем Александром Волкановски и испанцем Илией Топурия.

«Этот бой дает мне возможность стать следующим претендентом на титул. Чувствую ли я, что получу победителя боя Волкановски — Топурия? Всë зависит от того, смогу ли я финишировать Аллена, но да, я могу стать следующим», — цитирует Евлоева «Газета.Ru».

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Ранее, 14 января, главный поединок турнира UFC Vegas 84 между бойцами в полутяжелом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером также завершился победой бойца из РФ. Анкалаев нокаутировал соперника во втором раунде. Бой состоялся на арене Apex в Лас-Вегасе (США) 13 января (14 января 5:00 мск).

До этого, 10 января, россиянин Ислам Махачев, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщил, что поединок с американцем Джастином Гейджи, который он хочет провести, ориентировочно может состояться 8 июня. На его счету 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Гейджи столько же побед и четыре поражения.

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