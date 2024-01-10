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Чемпион UFC Махачев выразил готовность провести бой с Гейджи 8 июня

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Фото: TASS/AP/Kamran Jebreili
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Россиянин Ислам Махачев, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), 10 января сообщил, что поединок с американцем Джастином Гейджи, который он хочет провести, ориентировочно может состояться 8 июня.

«8 июня против Гэйджи, в ноябре на «Мэдисон Сквер Гарден» — с победителем боя Оливейра – Царукян, в феврале 2025 года — против любого», — рассказал он о своем графике на странице в соцсети X (бывш. Twitter).

В настоящее время 32-летний Махачев является чемпионом UFC в легком весе и лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий (Р4Р). На его счету — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Гейджи столько же побед и четыре поражения.

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Впервые о желании сразиться с американским соперником Махачев заявил 9 декабря. В интервью YouTube-каналу «Ушатайка» издания «Спорт-Экспресс» боец отметил, что ему не очень интересно проводить матчи-реванши, а хотелось бы добавлять к своему послужному списку новые имена. Он отметил, что Гейджи заслужил бой.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что Махачев занял первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Таким образом, спортсмен сместил на второе место американца Джона Джонса и занял первую строчку в списке лучших спортсменов в легком весе, опережая бразильца Чарльза Оливейру.

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