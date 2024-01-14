Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о принятии плана финансирования правительства лидерами конгресса
Мир
Посольство КНР выступило против посещения членами конгресса США Тайваня
Мир
Трамп вновь заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну
Общество
В Луганске к концу 2025 года планируют возвести несколько многоквартирных домов
Спорт
НХЛ призвала IIHF скорее определиться с судьбой сборной Израиля
Общество
Синоптики пообещали в столичном регионе до -15 и небольшой снег 14 января
Мир
В Баку заявили о непризнании независимости Тайваня и результатов выборов там
Происшествия
Поезд насмерть сбил двух мужчин на севере Москвы
Общество
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries
Мир
В Израиле протестующие потребовали провести досрочные выборы премьер-министра
Мир
Румынские фермеры заблокировали проезд украинских грузовиков через границу
Мир
Спикер палаты представителей США заявил о возможном визите делегации на Тайвань
Экономика
«Газпром» установил рекорд по суточным поставкам газа российским потребителям
Мир
Пашинян предложил Баку соглашение о взаимном контроле над вооружениями
Общество
В Петербурге не выявили превышений норм вредных веществ в воздухе из-за пожара на складе

Россиянин Анкалаев нокаутировал Уокера во втором раунде турнира UFC Vegas 84

0
Фото: REUTERS/IMAGO/Louis Grasse /SPP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный поединок турнира UFC Vegas 84 между бойцами в полутяжелом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером завершился победой первого. Анкалаев нокаутировал соперника во втором раунде. Бой состоялся на арене Apex в Лас-Вегасе (США) 13 января (14 января 5:00 мск).

Для Уокера удар Анкалаева справа во втором раунде стал сокрушительным. Поединок длился 7 минут 42 секунды. Для них бой стал реваншем. За досрочную победу россиянин получил бонус в размере $50 тыс.

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Анкалаев после победы над Уокером, занимающим седьмую строку рейтинга, заявил, что заслуживает бой за пояс с чемпионом Бразилии Алексом Перейрой.

«Я очень долго готовился, сразу просил реванш, так как я был готов еще тогда, но это не самое главное, самое главное — я хочу биться за пояс, я уже давно заслуживаю, у меня 10 побед подряд, дайте мне бой за пояс! Каждый, кто выходит против меня, пытается найти ключ к победе, но это не каждому дается. Когда я выхожу в клетку, то начинаю охотиться за соперником, и у него ничего не получается. У меня нет ничего личного к Джонни, это наша работа. Получилось так, что прошлый бой не состоялся, но сегодня мы закрыли этот вопрос», — цитирует Анкалаева после боя «Спорт-Экспресс».

У Анкалаева в ММА на профессиональном уровне — 18 побед, одно поражение, одна ничья и один бой без результата. На счету Уокера в смешанных единоборствах — 20 побед, семь поражений и один поединок признали несостоявшимся.

Впервые Анкалаев с Уокером встретились 21 октября 2023 года. Тогда бой признали несостоявшимся из-за запрещенного удара 31-летнего россиянина коленом у сетки октагона по 31-летнему бразильцу

Спортивные выходные с «Известиями»
Бой Бетербиева, турнир UFC, этапы Кубка России по лыжным гонкам и другие события

10 января россиянин Ислам Махачев, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщил, что поединок с американцем Джастином Гейджи, который он хочет провести, ориентировочно может состояться 8 июня. На его счету 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Гейджи столько же побед и четыре поражения.

31 декабря ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сообщил, что его следующий поединок состоится 29 июня. Бой пройдет на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Там он выступит против американца Майкла Чендлера.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024