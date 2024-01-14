Россиянин Анкалаев нокаутировал Уокера во втором раунде турнира UFC Vegas 84

Главный поединок турнира UFC Vegas 84 между бойцами в полутяжелом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером завершился победой первого. Анкалаев нокаутировал соперника во втором раунде. Бой состоялся на арене Apex в Лас-Вегасе (США) 13 января (14 января 5:00 мск).

Для Уокера удар Анкалаева справа во втором раунде стал сокрушительным. Поединок длился 7 минут 42 секунды. Для них бой стал реваншем. За досрочную победу россиянин получил бонус в размере $50 тыс.

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Анкалаев после победы над Уокером, занимающим седьмую строку рейтинга, заявил, что заслуживает бой за пояс с чемпионом Бразилии Алексом Перейрой.

«Я очень долго готовился, сразу просил реванш, так как я был готов еще тогда, но это не самое главное, самое главное — я хочу биться за пояс, я уже давно заслуживаю, у меня 10 побед подряд, дайте мне бой за пояс! Каждый, кто выходит против меня, пытается найти ключ к победе, но это не каждому дается. Когда я выхожу в клетку, то начинаю охотиться за соперником, и у него ничего не получается. У меня нет ничего личного к Джонни, это наша работа. Получилось так, что прошлый бой не состоялся, но сегодня мы закрыли этот вопрос», — цитирует Анкалаева после боя «Спорт-Экспресс».

У Анкалаева в ММА на профессиональном уровне — 18 побед, одно поражение, одна ничья и один бой без результата. На счету Уокера в смешанных единоборствах — 20 побед, семь поражений и один поединок признали несостоявшимся.

Впервые Анкалаев с Уокером встретились 21 октября 2023 года. Тогда бой признали несостоявшимся из-за запрещенного удара 31-летнего россиянина коленом у сетки октагона по 31-летнему бразильцу

10 января россиянин Ислам Махачев, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщил, что поединок с американцем Джастином Гейджи, который он хочет провести, ориентировочно может состояться 8 июня. На его счету 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Гейджи столько же побед и четыре поражения.

31 декабря ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сообщил, что его следующий поединок состоится 29 июня. Бой пройдет на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Там он выступит против американца Майкла Чендлера.