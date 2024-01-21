Юрист привела методы по выявлению мошенников среди коллекторов

Зачастую довольно сложно понять, кто именно звонит человеку — коллектор или очередной мошенник. Об этом в воскресенье, 21 января, в беседе с RT рассказала юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг.

По словам юриста, чтобы обезопасить себя, можно узнать данные коллекторского агентства, которое осуществило телефонный звонок. Так, например, следует определить наименование, информацию о реквизитах, адресе и номере телефона структуры, в которую можно перезвонить.

«Если такое коллекторское агентство на просторах интернета не нашли — скорее всего, вы говорили с мошенником», — отметила она.

Вайнберг указала, что не следует пренебрегать проверкой того, имеет ли право такая фирма заниматься коллекторской деятельностью. Такие организации должны быть размещены на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в специальном реестре.

Помимо этого, общественный деятель подчеркнула, что если права человека в этом вопросе нарушаются, то можно обратиться в ФССП РФ или же в Роскомнадзор.

29 декабря стало известно, что правительство РФ утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов, им будут присваивать категории риска в зависимости от допущенных нарушений. Как сообщалось, контролировать коллекторов и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата задолженности будет служба судебных приставов.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью банков и микрофинансовых организаций при возврате долгов. Кредитные организации должны будут вести аудиозапись всех случаев взаимодействия с должниками и хранить их в течение трех лет.