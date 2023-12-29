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Правительство РФ утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Правительство РФ утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов, им будут присваивать категории риска в зависимости от допущенных нарушений. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается 29 декабря на сайте кабмина.

Контролировать коллекторов и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата задолженности будет служба судебных приставов.

Им будут присваиваться категории риска в зависимости от нарушений: высокий, значительный риск, средний и низкий.

Кроме того, в отношении кредитных организаций и коллекторов будут проводиться проверки. Также их будут информировать, объявлять им предостережения и другое.

Долговая завеса: в России могут запретить деятельность коллекторов
Инициатива депутатов Госдумы уже отправлена на оценку в правительство РФ

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении контроля за деятельностью банков и микрофинансовых организаций при возврате долгов. Кредитные организации должны будут вести аудиозапись всех случаев взаимодействия с должниками и хранить их в течение трех лет.

До этого, в июле, депутаты Госдумы от партии ЛДПР разработали законопроект, предполагающий введение запрета для банков на продажу коллекторам просроченной задолженности своих клиентов.

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