Семья из трех человек погибла от отравления угарным газом в Туле
Семья из трех человек погибла от отравления угарным газом в Туле. Об этом 20 января сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Отмечается, что в квартире по улице Академика Павлова были обнаружены тела мужчины, его супруги и их 17-летней дочери. По предварительным данным, они отравились угарным газом.
СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.
Ранее, 9 января, стало известно, что молодая женщина погибла в результате отравления угарным газом в квартире на улице Свободы в Туле. Возбуждено уголовное дело.