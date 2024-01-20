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Семья из трех человек погибла от отравления угарным газом в Туле

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Фото: СУ СК России по Тульской области
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Семья из трех человек погибла от отравления угарным газом в Туле. Об этом 20 января сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Отмечается, что в квартире по улице Академика Павлова были обнаружены тела мужчины, его супруги и их 17-летней дочери. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее, 9 января, стало известно, что молодая женщина погибла в результате отравления угарным газом в квартире на улице Свободы в Туле. Возбуждено уголовное дело.

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