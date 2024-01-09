В Туле 29-летняя женщина насмерть отравилась угарным газом
Молодая женщина погибла в результате отравления угарным газом в квартире на улице Свободы в Туле. Возбуждено уголовное дело, сообщает ТСН24 во вторник, 9 января.
Тело 29-летней горожанки обнаружили 7 января. Близкие не могли с ней связаться около пары дней. Было организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Сейчас следователи из тульского управления СКР продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.
Ранее в январе похожий инцидент произошел в подмосковных Люберцах. Четыре человека из разных квартир многоквартирного дома отравились угарным газом. Все они скончались.