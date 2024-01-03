Четыре человека скончались в Люберцах из-за отравления угарным газом
В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту отравления четырех человек угарным газом, все они скончались. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
«По предварительным данным сегодня в разных квартирах многоквартирного дома на улице Инициативная обнаружены трупы трех мужчин и женщины без признаков насильственной смерти, еще две женщины с признаками отравления госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
В СК добавили, что следователем следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.109 УК РФ).
Ранее, 27 декабря, в Ижевске в многоквартирном доме произошел хлопок газа, в котором пострадал юноша 2004 года рождения. Его госпитализировали.
В Татарстане 21 декабря хлопок газа произошел в двухэтажном многоквартирном доме. Травмы получили четыре человека.