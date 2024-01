Не молодо – зелено: Green Day вернулись, Нора Джонс убежала

Нора Джонс убежала в пустыню, Green Day изменили панку с поп-музыкой, а Rauf & Faik воспели Ижевск. После затишья первых дней года яркие релизы посыпались как из рога изобилия. И пусть Канье Уэст в очередной раз перенес выход своего альбома (а кто-то сомневался, что будет иначе?), но и без него меломанам есть что послушать. «Известия» выбрали самое любопытное.

Green Day – Saviors

Группа Green Day подошла к выпуску нового лонгплея со всей серьезностью. Пять синглов (и на каждый, разумеется, клип), выступления с отдельными песнями на фестивалях и, конечно, мировое турне, запланированное на май. — всё это должно обеспечить успех первой за четыре года пластинке. А если вспомнить, что предыдущий диск Father of all Mothef..ckers длился всего 26 минут, свежий Saviors и вовсе становится особым событием для коллектива.

Поклонники, впрочем, восприняли релиз сдержанно. Главный упрек: это не панк-рок, а поп-рок. И, в общем-то, он имеет под собой основания. Простые, довольно короткие, большей частью мажорные песенки совершенно лишены панковской «зубастости», и даже само звучание здесь не особо-то жесткое и грязное. Разве что изредка (в частности, в конце последней песни — мол, «ну ладно, вот вам») возникает гитарное соло, заставляющее вспомнить о классических работах Green Day.

С другой стороны, можно ли упрекать артистов в том, что они хотят радовать слушателей запоминающимися мотивами и поднимать настроение бодрыми позитивными риффами? И с этой точки зрения диск очень даже удачен. Пролетает стремительно (хотя продолжительность его весьма приличная) и оставляет желание добавить в плейлист по крайней мере треть композиций, пусть даже кто-то назовет их слишком попсовыми. По нынешним временам результат отличный.

Norah Jones – Running

Нора Джонс анонсировала новый альбом Visions (он появится 8 марта) и выпустила первый сингл из него. Учитывая, что предыдущий лонгплей с оригинальным материалом авторства дочери Рави Шанкара появился четыре года назад, будущий релиз можно смело назвать долгожданным. Правда, информации о нем слишком мало, чтобы делать какие-то выводы о стилистике и общем характере пластинки. Известно только, что нас ждет 12 треков, а большинство идей артистке пришло «в середине ночи или непосредственно перед сном». Потому и название такое — «Видения». Как тут не вспомнить Midnights Тэйлор Свифт!

Нора Джонс Фото: Global Look Press/Alessandro Bosio

Вероятно, некоторую сновидческую сюрреалистичность призван подчеркнуть и клип Running, в котором Нора Джонс бежит на фоне проекции с ретроизображением американской пустыни. И там же мелькают два ребенка — то ли намек на детей Норы (у нее их как раз двое), то ли ее воспоминания о собственном детстве. Что же касается музыкальной составляющей, композиция поначалу кажется странноватой, чуть неуклюжей, однако, послушав ее пару–тройку раз, начинаешь наслаждаться тонким балансированием между современным и старомодным саундом, между запоминающейся поп-мелодией и едва ощущаемым блюз-фолк-роковым привкусом.

Mumford & Sons, Pharrell Williams – Good People

Группа Mumford & Sons Фото: Global Look Press/Daniel DeSlover

Еще дольше затянулась пауза у фолк-группы Mumford & Sons. Но вот коллектив снова в игре, да с каким «козырем» в колоде! Соавтором свежего сингла назван Фаррелл Уильямс — как видим, работа в качестве креативного директора мужской линии Louis Vuitton не мешает ему заниматься музыкой. В 2023-м он неожиданно выступил вместе с Mumford & Sons на фестивале Something In the Water, и после этого музыканты решили поработать вместе в студии. Результат — трек с мощным хитовым потенциалом и эмоциональным драйвовым саундом, в котором, однако, нет никаких новомодных битов и компьютерных эффектов из арсенала того же Фаррелла. Напротив, здесь «живой» ритм, отбиваемый руками, хэммонд-орган и госпел-хор (его как раз нашел Уильямс — коллектив называется Native Vocalist и состоит из представителей индейских племен США и Канады).

Самое интересное, что при этом звучание вовсе не кажется устаревшим, «нафталиновым». Ты четко осознаешь: это запись, сделанная в наши дни, причем мастерски. Но ее корни обнажены. И это здорово.

Rauf & Faik – «Так много слов»

Дуэт Рауфа и Фаика Мирзаева — 24-летних близнецов из Ижевска — делает ставку на небыстрые, меланхоличные песни, поп и рэп, электронику и акустику, западное и восточное. Таким был прошлогодний сингл Perfume, таков и новый трек «Так много слов».

В нем под фортепианное сопровождение Рауф поет куплеты на русском, активно задействуя фальцет, а Фаик берет на себя англоязычные припевы, где уже вступает бит, и звучание становится более плотным и басовитым.

Есть даже небольшой сегмент с читкой, причем тоже на английском. И поскольку произношение у молодых артистов отнюдь не оксфордское, ощущение «доморощенности» в эти моменты может смутить. Но клип, в котором Рауф танцует на фоне городских видов Ижевска (многоэтажек, полуразрушенного здания завода «Ижмаш», подземного перехода), заставляет предположить, что дуэт вовсе не стесняется своей провинциальности. Напротив, создает из этого особый вайб.

Pharaoh – «Цвет золота»

Песню к многосерийной драме «Прелесть» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским в главных ролях записал исполнитель совсем другого поколения — 27-летний Фараон. И хотя основной стиль артиста — рэп, в данном случае у него получилась лиричная, мелодичная композиция с нежным вокалом и стихами о любви. «И цвет золота меркнет с тем, что ты моя / И цвет золота ты тот пламень, которым я хочу быть объят», – негромко поет Фараон. Лишь мрачноватый бит не позволяет этому треку стать совсем уж ванильным.

Pharaoh Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Какова здесь связь с криминальным сюжетом фильма — вопрос. Разве что сомнительной политкорректности намек (постоянное упоминание золота) на кличку главного героя — Цыган? Но по большому счету, для поклонников Фараона это не так уж и важно. Песня симпатична сама по себе, и ее можно воспринимать как самостоятельное произведение. А смотреть сериал или нет — дело десятое.

Vacuum Quartet – String Quartet Series: Alexander Khubeev

Vacuum Quartet Фото: vk.com

В квартетной серии лейбла авангардной и джазовой музыки Fancy Music, где прежде выходил диск Дмитрия Курлянского, появился альбом Александра Хубеева. Выпускник Московской консерватории, руководитель композиторской академии в городе Чайковском, он может быть с полным правом назван одним из самых радикальных экспериментаторов среди авторов поколения миллениалов. В сочинениях Хубеева зачастую используются объекты, сконструированные им самим из совершенно неожиданных материалов — например, из мусора. Но даже традиционные инструменты звучат у него совершенно не так, как мы привыкли. Свежий релиз, включающий четыре опуса для четырех исполнителей, — тому яркий пример.

Причем, степень новаторства здесь последовательно возрастает — от начального Струнного квартета №1 до финального «Острова Возрождения: Песня мертвого города». И если, например, в «Тактильных иллюзиях» Хубеева мы еще можем понять, из чего и каким образом извлекаются эти необычные звуки, вызывающие почти физиологические ощущения, — стрекот, жужжание и так далее, — то в «Острове Возрождения» слушательский опыт оказывается вовсе бессмысленным. Создавая постапокалиптическую картину, автор заставляет звучать пластиковые бутылки, лески и куски пенопласта, вдобавок примешивая сюда электронику. Мы же воспринимаем это уже не как музыку, а как жутковатый звуковой «пейзаж», специфическая красота которого — скорее, в нашем воображении.

Плейлист «Известий»

Откроет наш плейлист титульный трек из свежего альбома американских рок-мэтров The Rods, и это будет единственная подвижно-агрессивная композиция в подборке. Всё остальное — январская меланхолия: два электронных номера (авторства eenspire и ask eternity), а также описанные в обзоре медляки Фараона и Rauf & Faik.