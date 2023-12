Не в службу: Чимин поет в армии, Дрейк — в горящем «Мерседесе»

Солист BTS идет в армию, Дрейк взрывается в «Мерседесе», а Билли Айлиш бросает вызов Джуди Гарленд и Фрэнку Синатре. И опять у нас ни одного альбома, зато целый ряд ярких клипов и синглов в диапазоне от K-pop и рэпа до ретроджаза и инди. «Известия» подскажут, какой музыкой поднять себе настроение в последнюю неделю уходящего года.

Jimin — Closer Than This

Одна из главных звезд K-pop участник BTS Чимин выпустил новый сингл и клип. Правда, с самим певцом в ролике всего несколько кадров: в начале и конце видео он прогуливается по городу и рассматривает граффити. Всё остальное время мы видим «ожившие» кадры из фотоальбома — воспоминания о разных моментах карьеры артиста. И дело вовсе не в том, что Чимин обленился или решил сэкономить, обойдясь без полноценных съемок. Просто его забрали в армию. И клип, следовательно, символизирует прощание с прежней жизнью.

Да, продюсеры корейских звезд решили повторить пиар-трюк, опробованный еще Элвисом Пресли, и не стали отмазывать своих подопечных от службы, но сделали из этого реалити-шоу: две недели назад Чимин и его товарищ по группе Чонгук прибыли в часть, всё это транслировалось по ТВ и освещалось местными СМИ. Но, как несложно догадаться, еще до того, как отправиться отдавать долг родине, музыканты заготовили достаточно материала, который на волне хайпа должен зайти особенно хорошо. Англоязычный сингл Closer Than This — первая ласточка. Ну и результат (6 млн просмотров за первые два дня) показывает, что расчет был верным. Добавим, что сама песня весьма симпатична, хотя и непритязательна: это среднетемповая лиричная поп-композиция, в которой Чимин демонстрирует свое владение фальцетом.

Drake — You Broke My Heart

Выпустив в ноябре расширенную версию своего альбома For All The Dogs, Дрейк решил подкрепить релиз клипом на один из добавленных треков. You Broke My Heart, как несложно догадаться по названию, песня-отповедь бывшей девушке. Но в видео ситуация переворачивается с ног на голову. Всё начинается с дружеской посиделки в ресторане. Дрейк и его друг кантри-певец Морган Уоллен выходят в отличном настроении после трапезы и садятся в «Мерседес». Но стоит им проехать несколько метров, как в кадре появляются две дамы, нажимают на красную кнопку на пульте — и автомобиль эффектно взрывается. Его горящие обломки разлетаются по улице, провоцируют пожары в соседних магазинчиках, а красотки знай себе танцуют и изображают пение, повторяя слова за закадровым Дрейком.

Апокалиптическое настроение клипа цепляет и заставляет задуматься о разрушительной силе взаимной ненависти когда-то близких людей. А кроме того, позволяет иначе взглянуть на меланхоличную песню, в которой Дрейк бесконечно повторяет f..ck my ex. Может, это он причинил больше страданий своей спутнице, чем она ему?

Billie Eilish — Have Yourself A Merry Little Christmas

Хотя с момента выпуска последнего альбома Билли Айлиш прошло уже больше двух лет, а новый лонгплей еще не анонсирован (но вроде как певица активно работает над ним), сказать, что звезда поколения зумеров совсем исчезла с радаров шоу-бизнеса, было бы ошибкой. В частности, она имеет все шансы получить второй «Оскар» за выпущенную этим летом песню к фильму «Барби». Но — результаты распределения призов мы узнаем только в следующем году. А пока певица напомнила о себе иным образом: спела на популярном американском шоу Saturday Night Live под аккомпанемент своего брата и постоянного соавтора Финнеаса знаменитый рождественский хит 1940-х Have Yourself A Merry Little Christmas.

Жемчужину репертуара Джуди Гарленд перепевали бессчетное количество раз, в том числе Фрэнк Синатра, в интерпретации которого мы и знаем эту песню в первую очередь. Не сказать, что Билли Айлиш далеко ушла от традиционного подхода и как-то переосмыслила номер. Но в ее версии мелодия звучит более интимно, и если у Синатры это запись для семейного вечера, то у Билли — для ночи на двоих. В некоторых моментах певица уходит от фирменного «шепота» и позволяет голосу раскрыться, демонстрируя задатки серьезной джазовой вокалистки.

Женя Любич — «Медлительнее снежный улей»

Когда современные звезды пишут песни на стихи поэтов прошлого — это всегда риск. Здесь встает вопрос стилевого, эстетического соответствия. И, конечно, опасность опошлить либо упростить классику. Новый сингл Жени Любич — редкий пример удачного попадания. Стихотворение Осипа Мандельштама, написанное в 1910 году, располагает к мягкому, тихому вокалу и невесомому, эфемерному инструментальному сопровождению. Именно это Женя и предлагает в своей песне: мягкие гитарные переборы, едва слышная перкуссия создают атмосферу нежности, хрупкости, а выразительная мелодия органично ложится на строки Серебряного века, не перебивая их очарование.

В какой-то момент может даже показаться, что перед нами не современная композиция, а нечто из XX века. Нет, конечно, не из начала столетия, хотя отдельные романсовые интонации отсылают куда-то туда, в дореволюционную эпоху. Скорее здесь вспоминается «Мне нравится, что Вы больны не мной» из «Иронии судьбы» (параллель, кстати, закономерна: это ведь стихотворение тех же 1910-х и авторства не менее крупного поэта, Марины Цветаевой). Но когда замечаешь вкрапления электроники и следы современного продюсирования, то понимаешь: трек действительно новый. И это подкупает вдвойне.

Mulia — «Старушка»

Академические композиторы нередко пробуют себя в популярном жанре. Очередной пример — проект лауреата конкурса Avanti Константина Комольцева Mulia. Вместе с хористкой musicAeterna Юлией Сайфульмулюковой он записывает треки, соединяющие мотивы в духе детских колыбельных, фолк-элементы и парадоксальное продюсирование. И если первый трек дуэта — «Заболела» — базировался на бите (пусть и оригинальном, нестандартном), то в свежей композиции «Старушка» ритм организован уже в основном за счет вокала (вспоминается Medulla Бьорк). Но постепенно мелодические линии тонут в электронном мареве — для того чтобы в конце переродиться в короткие попевки-паттерны.

В целом музыка совершенно нестандартна, хотя в основе ее элементарный «детский» мотив. А главное — она стирает грань между академическим и неакадемическим стилем. Несколько лет назад Комольцев сочинил хор «Лирический гимн» на тему средневековой баллады. И вот с этим опусом «Старушку» роднит на самом деле многое, хотя, казалось бы, целевая аудитория совершенно разная. Одно звучало на сцене Московской консерватории, другое, вероятно, поселится в клубах. Но композитор убедительно демонстрирует, что пропасть между двумя мирами сегодня уже не столь велика.

Концерт Хиблы Герзмава и Ивана Рудина

У Хиблы Герзмава вторая половина декабря выдалась на редкость насыщенной. 16 декабря она выступила в Московском Доме музыки на закрытии фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», исполнив арии из итальянских опер, а уже 22 декабря вместе с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина представила сложнейший шедевр позднего романтизма — «Четыре последние песни» Рихарда Штрауса. И то, как она справилась с этим материалом, который требует от голоса одновременно бронебойности и тембрового богатства, не может не вызвать восхищения. Добавим, что не меньшим героем вечера в «Зарядье» стоит признать и Рудина, который выступил в обоих амплуа: в опусе Штрауса и «Зигфрид-идиллии» Рихарда Вагнера, открывшей программу, он стоял за дирижерским пультом, а для исполнения Концерта № 23 Моцарта пересел за фортепиано. Оценить смелость обеих звезд можно благодаря трансляции, доступной на YouTube.

Плейлист «Известий»

Наш последний в этом году плейлист мы решили сделать меланхоличным и медитативным. Откроют его две композиции российских электронщиков, идеальные как для создания атмосферы, так и для фонового прослушивания. Затем прозвучат композиции Жени Любич и Mulia из обзора, ну а завершит подборку изящный фортепианный поп-джаз.