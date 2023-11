Выдал по Уэсту: Канье провоцирует, Дрейк усыпляет

Канье Уэст отвечает провокацией на обвинения в антисемитизме, Том Йорк снимается у Пола Томаса Андерсона, а Баста уходит в танцевальную музыку. Артистов, о которых пойдет речь в нашем обзоре, объединяет, помимо таланта, только одно: смелость. В этом можно убедиться, познакомившись с их свежими релизами. «Известия» отобрали самые интересные работы.

Drake — For All the Dogs Scary Hours Edition

Не успел Дрейк выпустить альбом For All the Dogs, как подоспела новая порция треков. Шесть свежих композиций артист собрал на расширенном издании For All the Dogs, назвав его Scary Hours Edition и намекнув тем самым на два своих EP — Scary Hours (2018) and Scary Hours 2 (2021).

Впрочем, какую преемственность не выстраивай — представленный материал ярко характеризует Дрейка сегодняшнего дня. Пять из шести номеров — это подвижная читка на фоне зацикленных сэмплов. Порой в качестве сопровождения используется нечто джазовое (Stories About My Brother), порой — женский вокал (Red Button и Evil Ways), а в Wick Man Дрейк и вовсе рифмует на фоне эмбиента. При этом, поскольку инструментальные кусочки постоянно повторяются, складывается специфическое ощущение заевшей пластинки — и немного однообразное «камлание» Дрейка гипнотизирует и усыпляет. Из этого ряда выбивается только финальная вещь: в You Broke My Heart Дрейк, наконец, возвращается к мелодик-рэпу, пусть его вокал здесь и изрядно преображен автотюном.

Kanye West & Ty Dolla $ign — Vultures

Это свершилось: Канье опубликовал первый сингл из будущего совместного альбома с Ty Dolla $ign. О том, что у самого скандального рэпера в мире готов очередной лонгплей, стало известно не вчера. Причем, еще в начале месяца поклонники ждали стадионного прослушивания диска. Но в последний момент презентация была отменена (ну это же Канье; неужели кто-то думал, что он будет выполнять собственные обещания?). И теперь непонятно, когда вообще пластинка выйдет. Однако «первая ласточка» обнадеживает, что релиз все-таки не за горами.

В записи, помимо двух главных героев, приняли участие Bump J и Lil Durk. Но, несмотря на такие звездные силы, сама музыка здесь послабее, чем в Donda и Donda 2. Это все-таки не уровень Off The Grid, Hurricane, City Of Gods. Кое-что интересное в саунде происходит ближе к концу, когда вдруг вступают в игру струнные, а эстафету у них подхватывают пафосные электронные аккорды. В целом — не шедевр, хотя и неплохо. И, конечно, Канье не смог обойтись без очередной провокации. В контексте ближневосточного конфликта фраза How can I be anti-Semitic / I just f..cked a Jewish bitch становится настоящей бомбой.

The Smile — Wall of Eyes

Поделились свежим синглом и музыканты The Smile — группы Тома Йорка и Джонни Гринвуда из Radiohead. Напомним, дебютная пластинка коллектива A Light for Attracting Attention вышла весной 2022 года. Ну а следующая, Wall of Eyes, запланирована на конец января 2024-го. И титульную композицию уже можно оценить. Вдобавок, клип на нее снял не кто-нибудь, а сам Пол Томас Андерсон, режиссер «Нефти», «Магнолии», «Ночей в стиле бугги» и других кинолент, ставших уже классикой.

В черно-белом (с эпизодическими вкраплениями цвета) ролике практически нет сюжета: угрюмый Том Йорк идет в бар и там тихо пьет, беседуя сам с собой. Но смотреть это отнюдь не скучно благодаря множеству сюрреалистических образов, один другого эффектнее. А главное — сама музыка прекрасная: мягкое полуакустическое звучание обволакивает голос Йорка и погружает в фирменную радиохедовскую меланхолию.

Gorilla Zippo — LP1

Подобно топовым западным рэперам, наш Баста отличается завидной продуктивностью. Но ему недостаточно лидировать в хип-хопе. И в рамках сайд-проекта Gorilla Zippo Вакуленко экспериментирует с танцевальной электроникой, порой соединяя ее с другими стилями, а порой используя в чистом виде. Получасовой мини-альбом с нехитрым названием LP1 содержит семь композиций, из которых первая и последняя имеют русские названия, а остальные — под англоязычными заголовками. Причем здесь есть как чисто инструментальные вещи, так и композиции с использованием голоса. Самого Басту мы слышим только на первом треке — ироничном «Детки танцуют». Но это, конечно, вовсе не то, что на его «фирменных» композициях.

Вообще весь проект Gorilla Zippo — не столько «честная» клубная музыка, сколько пародия на нее, игра в стиль. Которую, однако, вполне можно и использовать и по основному назначению — как сопровождение вечеринок. Особенно, если они не совсем серьезные.

Shortparis — «Гроздья гнева»

Поэтические и музыкальные образы группы Shortparis обычно лишены прямолинейности, туманны и иносказательны. А потому едва ли могут уйти в народ. Но их свежий сингл «Гроздья гнева» так и просится, чтобы его разбирали на цитаты или как минимум орали, подобно футбольным кричалкам. «У меня окончательно вышло терпение / Но мой доктор винит в этом пищеварение» — вот лишь один из таких перлов. Остальные — не хуже. Под грязное электронное рубилово Николай Комягин режет правду-матку: «Я средний класс, а не панк».

Но, правда, чем больше вдумываешься в текст и истеричную подачу, тем лучше понимаешь, что Shortparis на самом деле остались собой: так и непонятно, над чем это ирония. Над тем самым средним классом с его обвинениями в адрес всех и вся? Или, может, над самими собой? «Теперь мы ставим ва-банк / На наш коммерческий панк / Да, мы играем ва-банк / Играя чистенький панк!» Месседж ускользает от понимания. Хотя в этом, наверное, и суть искусства, которое не должно быть плакатом?

«Весь Стравинский» #5

Московская филармония продолжила свой цикл концертов «Весь Стравинский». Идея его в том, чтобы за семь лет представить все до одного опусы великого композитора, включая и настоящие раритеты, в хронологическом порядке. Пока что автор проекта музыковед Ярослав Тимофеев и его соратники-исполнители добрались до 1913 года. И там их (а главное — публику) ждали ключевые произведения Игоря Федоровича: его самый известный балет «Весна священная», перевернувший всю историю западноевропейской музыки, и первая опера «Соловей» — импрессионистское воплощение сказки Андерсена, игра западного денди (кем и был Стравинский в этот период) в восточные мотивы.

Предварил исполнение двух театральных сочинений вокальный цикл «Три стихотворения из японской лирики» для сопрано и камерного ансамбля — ответ русского композитора австрийцу Арнольду Шенбергу с его «Лунным Пьеро».

Всеми тремя произведениями Стравинского продирижировал Филипп Чижевский, передав ту внутреннюю свободу и витальность, которыми искрится эта музыка. На высоте были и солисты. Но главным героем (помимо, разумеется, композитора) стал автор всего абонемента Тимофеев, предпославший каждому опусу не просто дежурный конферанс, но неравнодушное размышление о его значимости для пути Стравинского и мира в целом.

Плейлист «Известий»

В нашем плейлисте, помимо треков The Smile и Басты из обзора, три свежих композиции: баллада из альбома белорусской певицы Palina, танцевальный хип-хоп Иманбека и релакс-эмбиент немецких электронщиков Blank & Jones.