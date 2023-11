Искусный интеллект: восстановленная песня The Beatles и рэпер-вампир

Выпуск неизвестной прежде песни The Beatles, безусловно, главное музыкальное событие недели. Но и помимо этого релиза в последние дни октября и начале ноября было немало интересного для меломанов — в диапазоне от рэпа и попа до классики. «Известия» выбрали самое заметное.

The Beatles — Now and Then

Нельзя сказать, что выход последней песни The Beatles на днях стал сюрпризом: новость о грядущем релизе появилась еще 25 октября и затем в течение недели обрастала массой подробностей. Так что к моменту, когда трек оказался доступен, битломаны (да ладно, любые меломаны по всему миру) были уже в теме.

И всё равно это шок и чудо: снова услышать голос Джона Леннона в сопровождении бас-гитары Пола Маккартни, соло-гитары Джорджа Харрисона и ударных Ринго Старра. Да, эта среднетемповая лирическая композиция — настоящая песня великой группы, ничуть не уступающая их известному прежде наследию (хотя и не добавляющая к нему ничего принципиально нового).

История записи такова. В 1977 году Джон Леннон сделал демо — спел мелодию, аккомпанируя себе на фортепиано. В 1994-м Йоко Оно передала кассету Полу: вместе с Джорджем и Ринго тот хотел доработать трек и включить его в готовившуюся антологию The Beatles. Однако голос Джона был плохо слышен, а чисто отделить его от фортепиано и шумов технологии того времени не позволяли. Так что музыканты отказались от затеи.

Попробовать снова Пол решил уже в 2022-м, увидев, как с помощью искусственного интеллекта Питер Джексон работал с аудио при создании фильма The Beatles: Get Back. Теперь уже всё получилось как надо, причем были использованы и записи, сделанные Джорджем в середине 1990-х. Остальное же Пол и Ринго доработали в студии, добавив помимо своих партий еще струнный оркестр. А Питер Джексон снял очаровательный клип, где нынешние Маккартни и Старр встречаются со всеми участниками The Beatles в юности.

Olivia Rodrigo — Can’t Catch Me Now

Оливия Родриго совсем недавно выпустила альбом Guts. А сейчас подоспел новый сингл. Правда, песня не имеет отношения к вышедшей или будущей пластинке — она создана для фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Ранее музыку к популярной франшизе писали такие звезды, как Тэйлор Свифт и Arcade Fire, но вот очередь дошла и до нового поколения звезд.

Ирония ситуации в том, что когда на экраны вышла первая часть «Голодных игр», Оливии было всего девять. Но сейчас она на пике популярности — и продюсеры справедливо рассудили, что ее участие в проекте поможет привлечь внимание зумеров. Что ж, получилось небезынтересно.

Родриго сделала шаг в сторону от привычного поп-рока и сделала почти что кантри-балладу. Нежная полуакустическая композиция спета ею вполголоса (за исключением кульминации ближе к концу), причем мелодия неожиданно прерывается будто на полуслове, оставляя приятное ощущение недосказанности.

Но самое интересное, что голос Оливии здесь удивительно похож на вокал Билли Айлиш. И если начать слушать трек, не зная, что поет создательница drivers licence, спутать ее с главной конкуренткой немудрено. Плюс это или минус — решайте сами.

Bad Bunny — Baticano

Один из самых популярных испаноязычных рэперов Bad Bunny отметил Хэллоуин эффектным черно-белым клипом, наследующим одновременно немому кинематографу («Носферату», «Кабинет доктора Калигари») и Thriller Майкла Джексона.

В пятиминутном ролике собраны, кажется, все возможные штампы из старых ужастиков — тут вам и монстр, созданный безумным изобретателем, и кладбище, на котором из земли тянется рука, и жуткие тени… Но всё подано в пародийном ключе. И, конечно, вампир (Bad Bunny), читающий рэп в окружении могил, — это уморительно смешно.

Понятно, такого эффекта авторы добивались сознательно. И музыка, кстати, работает аналогичным образом. Суровый низкий голос Bad Bunny вкупе с мрачным битом делают вид, что пугают, — а нам не страшно. Ведь мелодия-то простая и цепляющая своей прямолинейностью. Получился идеальный хеллоуиновский хит — и почти 5 млн просмотров ролика за пять дней тому доказательство.

Shortparis — саундтрек к «Чувствам Анны»

Группа Shortparis выпустила саундтрек к одному из самых ярких и важных фильмов года — «Чувствам Анны» режиссера Анны Меликян. Надо сказать, что в самой картине вокальные номера практически не запоминаются, зато западают в душу протяжные электронные звучности, символизирующие контакт (может, иллюзорный?) главной героини с инопланетным разумом. Исключение — финальная композиция «Ангел озорной», которую мы слышим уже на титрах, — и из-за нее не хочется уходить из кинотеатра.

Однако свежий релиз включает еще три полноценные песни. Вкупе с «Ангелом озорным» и тремя инструментальными композициями получается вполне развернутое, самостоятельное высказывание, достойное внимания и в отрыве от фильма.

В целом фирменный мрачновато-эксцентричный саунд Shortparis здесь обогащается элементами, вызывающими ассоциацию с советской кинофантастикой, — и это удивительное сочетание ретро и футуристичности завораживает. Но бесстрастный андрогинный вокал Николая Комягина, то уходящий в фальцет, а то в жесткую декламацию, на таком фоне воспринимается действительно как голос иных миров.

Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский — «Жара Дубая»

Самый неожиданный коллаб недели, а то и месяца: дуэт Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского. Хочется пошутить, что воспетая артистами жара Дубая — из-за костров рябин, но на дворе уже ноябрь, и 75-летний шансонье календарь давно перевернул. Здесь он, скорее, свадебный генерал: нехитрую мелодию поет Киркоров, а Шуфутинский лишь вставляет периодически свои пять копеек харизматичным басом.

Куда весомее роль Михаила Захаровича в клипе. Разобраться, что происходит в черно-белом ролике, непросто — ясно только, что идут съемки, которыми руководит некий клоун (в прямом смысле). Но настоящую клоунаду перед камерой устраивает Филипп, и у него отлично получается. А Шуфутинский величественно восседает в кресле, довольно щурится и харизматично приговаривает: «Жара!».

Намеки на стилистику начала XX века, Вертинского, Веру Холодную складываются в интересный ассоциативный ряд, в котором первая русская эмиграция и любимый город нынешних релокантов-мажоров, упоминаемый в песне, оказываются по соседству. Что ж, Киркоров еще в «Цвет настроения синий» доказал, что умеет в постмодернизм. Но свежей песне хитом едва ли удастся стать. Здесь даже нет припева. Получилась забавная безделушка без претензий на первенство в хит-парадах. Ну или ироничный арт-проект — это как посмотреть.

Открытие фестиваля Vivacello

Ежегодный фестиваль, посвященный виолончельной музыке и курируемый Борисом Андриановым, всегда делал ставку на редкости и заказывал новые произведения современным композиторам. Но в этом году целиком на раритетах (за одним исключением) было решено построить даже концерт-открытие.

Из списка авторов широкой публике здесь известен только Дмитрий Шостакович. Впрочем, он представлен как раз-таки малоизвестным опусом — сюитой из музыки к ревю «Условно убитый» (1931). И это ироничный, легкий, даже легкомысленный цикл, отсылающий к эстетике водевилей и совсем еще не предвещающий тех трагических событий, которые в жизни Дмитрия Дмитриевича произойдут позже.

А вот другой советский композитор, куда менее известный, — Моисей Вайнберг — создал свою Фантазию для виолончели и оркестра, напротив, после выхода из тюрьмы, куда попал во время «дела врачей». Поэтому его сочинение наполнено наслаждением свободой и надеждой на светлое будущее.

Есть ли такой же оптимизм в совсем новом, весьма мрачном опусе — «Ангеле света» узбекского композитора Азизы Садыковой — вопрос. Столь же спорно и окончание пьесы: на сцену перед оркестром и солистами вышла актриса Екатерина Дар и зачитала слова из «Песенки о солдатских сапогах» Булата Окуджавы.

Впрочем, главной (и, увы, нерадостной) неожиданностью вечера было вовсе не это, а самое начало концерта: Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением дирижера Дениса Лотоева сыграл не заявленную в программе Элегию из «Серенады для струнного оркестра» Чайковского — в память об умершем в тот день Юрии Темирканове.

