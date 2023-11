Перевели в цифры: нумерология Криса Брауна и 32 сонаты Бетховена

Крис Браун экспериментирует с числом 11, Ленни Кравиц поет с южнокорейской девушкой-диджеем, а Юра Борисов перевоплощается в панк-вокалиста. Среди новинок из нашего очередного музыкального обзора много игровых и ироничных. Как будто большие звезды решили повеселиться и дать волю фантазии. О том, как всё это воспринимать и что добавить в свой плейлист, читайте в «Известиях».

Chris Brown — «11:11»

Анонсируя новую пластинку, Крис Браун заявил: «Никаких больше альбомов по 20–40 треков». И в итоге нарушил свое же обещание, продолжив гигантоманию Breezy и Indigo очередным двухдисковым релизом из 22 композиций. Другое дело, что суммарная продолжительность звучания здесь не такая уж и большая — 67 минут. А главное, число 22 удачно вписывается в концепцию. Это 11-й альбом Брауна, он вышел накануне 11-го числа 11-го месяца, и в каждом из его дисков по 11 номеров.

К счастью, игры в цифры не помешали артисту сделать действительно яркий материал. Стиль «11:11» определяют как R'n'B, поп и афробит. Но порой музыка максимально приближается к модному сегодня мелодик-рэпу, и на этой территории Крис чувствует себя более чем комфортно. Тем более на фитах здесь такие звезды хип-хопа, как Future и Fridayy. Собственно, и песни с их участием (That's On You и No One Else) — одни из лучших на пластинке. Хотя тут есть и отличная среднетемповая поп-баллада (Moonlight), и танцевальная вещица (Very Special). В общем, альбом получился разнообразным и в то же время цельным, пролетающим на одном дыхании. Так что даже не хочется сетовать, что Браун никак не может втиснуть себя в стандартные рамки. Продолжай в том же духе, товарищ.

Peggy Gou, Lenny Kravitz — I Believe In Love Again

Совсем недавно Ленни Кравиц выпустил новый клип, где напомнил о своем имидже секс-символа, как появилась новая песня рокера. Впрочем, вовсе не рокового звучания. Речь о коллаборации с южнокорейским саунд-продюсером Пегги Гоу. Неожиданно? Еще бы. Но в последнее время мода на K-pop захлестнула даже западные страны, и вот уже артисты топового уровня не гнушаются выходить на сцену вместе с восточными мальчиками и девочками.

Правда, в данном случае всё еще интереснее. Пегги Гоу — вовсе не стандартная поп-певичка. Еще в подростковом возрасте она вместе с родителями эмигрировала в Европу, начала музыкальную карьеру диджеем в ночном клубе Berghain в Берлине, затем выпустила целый ряд EP (мини-альбомов), а этим летом выстрелила треком Nanana (достаточно сказать, что его шазамнули более миллиона раз). В своем творчестве она соединяет хаус, ретро и прямолинейный поп. Теперь же, подружившись с Кравицем, Пегги добавила к своему стилевому коктейлю R’n’B — и получился готовый хит, прочно западающий в память. Впрочем, будем справедливы: не в последнюю очередь это заслуга Ленни, без харизматичного вокала которого все усилия были бы напрасны.

Dua Lipa — Houdini

После трехлетней паузы Дуа Липа готовится к выпуску нового альбома. Пластинку ждем в 2024 году, а пока певица поделилась первым синглом и выразительным клипом к нему. В ролике артистка с темно-красными волосами и в откровенном топе танцует в хореографическом классе напротив зеркала во всю стену. В какой-то момент, однако, мы замечаем, что отражение девушки двигается иначе, чем она сама. Ну а затем к двум версиям Липы присоединяется подтанцовка — и тренировка превращается в полноценное шоу. Быть может, воображаемое.

Песня тоже небезынтересна. Здесь есть явные ретрочерты, но в какой-то момент перестаешь обращать внимание на старомодные синтезаторы и бит будто родом из 90-х, а на первый план выходит мотив припева, простой и приставучий, как и должно быть в настоящем хите. Возглавит ли Houdini чарты? Посмотрим. Но, судя по просмотрам ролика на YouTube (более 3 млн за первые два часа и почти 20 млн за первые сутки), шансы на это очень велики.

Ника Жукова, Ваня Дмитриенко — «Плакса»

Вскоре после выпуска сериала Wink «Плакса» на аудиостримингах появилась музыка к проекту. Поскольку в каждой серии «Плаксы» минимум по одной полноценной песне, саундтрек в данном случае — не набор инструментальных композиций, а полноценный поп-альбом. Среди исполнителей значатся Ника Жукова, сыгравшая главную роль, и Ваня Дмитриенко. Впрочем, автор хита «Венера – Юпитер» появляется только в трех композициях, две из которых ранее были опубликованы как синглы. Всё остальное тянет на себе дочка Сергея Жукова — тот, напомним, выступил сопродюсером «Плаксы».

И логично было бы ожидать от представленного репертуара осовремененных вариаций на «Руки вверх!», но на самом деле стилевой диапазон здесь куда шире. Подростковый поп в духе Максим соседствует с риффами a la Nirvana и бодрыми девчачьими кричалками, как у Аврил Лавин. Встречается даже «островок» рэпа, без него в 2020-х никак. Что ж, у Ники есть все данные, чтобы стать русской Майли Сайрус (напомним, она тоже начинала свой путь на поп-олимп с главной роли в сериале, куда определил ее звездный папа). Однако самый интересный номер в саундтреке — все-таки в исполнении Дмитриенко. В «Мелом» он поначалу аккомпанирует себе только на гитаре. Потом присоединяется минималистичный бит, но на первом плане всё равно выразительная мелодия с интересными ритмическими сбивками.

Юра Борисов — «Алле, Марина!»

Самый смешной и кринжовый релиз недели: клип и сингл Юры Борисова. Да-да, один из наиболее востребованных российских актеров последних лет, над экранной вездесущестью которого постоянно шутят, теперь еще и запел. Правда, сделано это было тоже для кино. В фильме «Год рождения» Михаила Местецкого Борисов играет лидера полумифической сибирской панк-группы «Яичный свет». Первоначально планировалось, что в саундтреке артиста будет дублировать какой-то певец, но пробы проходили неудачно, и в конце концов Юра предложил в качестве исполнителя песен себя самого. По опубликованному ролику мы видим, что не зря.

С одной стороны, это, конечно, нельзя воспринимать всерьез. Начиная с первой строчки «Я живу, под собой не чуя штаны», издевательски отсылающей к Мандельштаму, и заканчивая припевом «Алле, Марина! / Я подыхаю без тебя», который Юра даже не поет, а рычит с дикой звериной энергией, здесь всё выглядит иронией над панком и андерграундом в целом. Но ирония эта добрая, а обаяние главного героя таково, что хочется послушать и остальные композиции «Яичного света». Полагаем, полноценный саундтрек не за горами.

Михаил Лидский — «Бетховен»

Впечатляющий по масштабу и смелости комплект выпустила фирма «Мелодия». Цифровое издание, эквивалентное 11 дискам, включает все 32 сонаты Людвига ван Бетховена в исполнении Михаила Лидского плюс Andante favori фа мажор и Фантазию соль минор. Причем это новые записи. Восхождение на пианистический Эверест Лидский начал в 2019 году. В начале пандемии работа прервалась и возобновилась уже в 2021-м, а окончена была летом 2023-го. Но, конечно, артист неоднократно играл сонаты и прежде, на концертах. И справедливо считался одним из лучших российских интерпретаторов Бетховена.

Теперь оценить его подход можно и в домашних условиях. Лидский играет шедевры венского классика на современном инструменте, аутентизм ему неблизок. И поначалу кажется, что его исполнения вполне традиционны для отечественной школы — в них нет броского своеобразия, нарочитости музыкантского «я». Однако стоит вслушаться — и становится виден глубоко индивидуальный, творческий взгляд на каждый опус. А кроме того — стремление к сквозному прочтению сонат как макроцикла. Потому-то и важно, что всё это выпущено разом, вместе.

В нашей стране (да и в мире) не так много пианистов играют все 32 сонаты. Впервые в СССР записала полный комплект только Мария Гринберг в 1960-х. Теперь у нас появилась еще одна интерпретация. И это уже само по себе событие.

Плейлист «Известий»

Помимо треков, упомянутых в обзоре (да-да, и сингл Ленни Кравица на наших стримингах тоже вышел!), мы включили в плейлист свежий дуэт T-Pain и Снуп Догга. Он, впрочем, не менее ироничен, чем остальное.