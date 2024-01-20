Три человека погибли в результате стрельбы в американском Балтиморе

В американском Балтиморе три человека погибли в результате стрельбы, еще один пострадал, он доставлен в больницу. Об этом в субботу, 20 января, сообщил телеканал CBS News.

«Стрельба произошла возле квартала 5200 на Фэрлон-авеню», — передает телеканал со ссылкой на заявление комиссара полиции Балтимора Ричарда Уорли.

По его словам, стрельба, вероятно, сначала вспыхнула внутри одного из предприятий, находящихся в этом районе, а затем насилие вылилось за его пределы.

В настоящее время компетентные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 18 января, в США один человек погиб, еще четверо получили тяжелые ранения в результате стрельбы в Сан-Франциско. Пострадавшие были госпитализированы в критическом состоянии.