Реклама
Прямой эфир
Общество
Россиянам просят вернуть льготы на обслуживание газового оборудования
Общество
Городские службы зафиксировали около 12 см снега в нескольких округах Москвы
Мир
В США утвердили проект финансирования федеральных ведомств до начала марта
Происшествия
В Каспийске погибла женщина после падения с седьмого этажа дома
Экономика
Китайские банки перестали принимать платежи в долларах из России
Общество
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке
Общество
Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова получила награду от Минобороны РФ
Мир
Глава Венгрии призвала к диалогу с Россией для урегулирования на Украине
Мир
В ООН настоятельно призвали Иран и Пакистан к сдержанности
Мир
ВКС РФ организовали патрулирование линии разграничения Сирии и Израиля
Общество
Вильфанд сообщил о сильных снегопадах на Крещение в центре России
Мир
Сенат США одобрил проект финансирования ведомств страны до начала марта
Мир
Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с главой МИД Сирии
Спорт
Теннисист Медведев одержал волевую победу во втором круге Australian Open
Общество
Поезда МЦД-4 и Горьковского направления МЖД задерживаются в обе стороны

В результате стрельбы в Сан-Франциско погиб человек

0
Фото: Global Look Press/Michael Ho Wai Lee
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб, еще четыре находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в Сан-Франциско, США. Об этом 18 января сообщила газета San Francisco Chronicle со ссылкой на городской департамент полиции.

Отмечается, что сотрудники полиции Сан-Франциско прибыли в район улиц Хайд-стрит и Терк-стрит после сообщения о стрельбе. На месте инцидента были обнаружены четверо мужчин и одна женщина с огнестрельными ранениями.

«Все пять человек были госпитализированы с опасными для жизни ранениями, а один мужчина позже был объявлен мертвым», — говорится в заявлении.

Привет, оружие: почему США не могут решить проблему массшутинга
И сколько таких инцидентов уже произошло в этом году

Ранее, 4 января, американская полиция сообщила о смерти учащегося и ранении еще пяти человек при стрельбе в школе в городе Перри, штат Айова. Огонь открыл 17-летний ученик той же школы Дилан Батлер, который был вооружен помповым ружьем и пистолетом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024