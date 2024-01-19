В результате стрельбы в Сан-Франциско погиб человек

Один человек погиб, еще четыре находятся в критическом состоянии в результате стрельбы в Сан-Франциско, США. Об этом 18 января сообщила газета San Francisco Chronicle со ссылкой на городской департамент полиции.

Отмечается, что сотрудники полиции Сан-Франциско прибыли в район улиц Хайд-стрит и Терк-стрит после сообщения о стрельбе. На месте инцидента были обнаружены четверо мужчин и одна женщина с огнестрельными ранениями.

«Все пять человек были госпитализированы с опасными для жизни ранениями, а один мужчина позже был объявлен мертвым», — говорится в заявлении.

Ранее, 4 января, американская полиция сообщила о смерти учащегося и ранении еще пяти человек при стрельбе в школе в городе Перри, штат Айова. Огонь открыл 17-летний ученик той же школы Дилан Батлер, который был вооружен помповым ружьем и пистолетом.