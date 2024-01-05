Полиция США сообщила о гибели подростка при стрельбе в школе в штате Айова

Американская полиция сообщила о смерти учащегося и ранении еще пяти человек при стрельбе в школе в городе Перри, штат Айова, США. Об этом 4 января сообщил на пресс-конференции помощник директора отдела уголовных расследований департамента общественной безопасности штата Айова Митч Мортведт.

Огонь открыл 17-летний ученик той же школы Дилан Батлер, который был вооружен помповым ружьем и пистолетом. Предварительно, он действовал в одиночку.

В результате стрельбы есть шестеро пострадавших, один из которых скончался. Один пострадавший находится в критическом состоянии, остальные четверо — в стабильном, передал телеканал ABC News слова Мортведта.

В убитом опознали шестиклассника, среди раненых оказались четверо школьников и один сотрудник школьной администрации.

Стрелявшего полицейские нашли с огнестрельным ранением, которое он причинил себе сам. Мортведт также подтвердил его смерть. В полиции не рассказали подробностей о возможном мотиве стрелявшего.

Кроме того, в здании школы правоохранительные органы обнаружили несработавшее самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено.

Инцидент со стрельбой произошел примерно в 7:37 утра по местному времени, передала полиция. Отмечается, что это случилось перед началом первого учебного дня после зимних каникул, из-за чего в школе было сравнительно мало учащихся, говорят сотрудники правоохранительных органов.

Стрельба была открыта в школе американского города Перри штата Айова в четверг, 4 января. Сообщалось о четырех пострадавших. По заявлению полиции, дальнейшей опасности для населения нет. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.