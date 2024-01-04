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Один человек пострадал при стрельбе в школе в американском штате Айова

Один человек ранен при стрельбе в школе в Перри штата Айова, стрелявший погиб
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Фото: REUTERS/Scott Morgan
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Стрельба была открыта в школе американского города Перри штата Айова. В результате один человек пострадал, о чем стало известно в четверг, 4 января.

По данным телеканала NBC News со ссылкой на пресс-секретаря городского департамента полиции, возле школы находятся множество автомобилей полиции и скорой помощи. В офисе шерифа округа Даллас подтвердили, что полиция начала расследовать дело о стрельбе.

Отмечается, что в четверг в школе, где учатся около 1,7 тысячи детей, начался первый учебный день после зимних каникул.

Позднее, канал со ссылкой на официальные лица указал, что в результате инцидента были ранены еще трое человек, в том числе двое студентов и администратор. Подробности о полученных ими травмах выясняются.

Тем временем канал ABC News со ссылкой на представителей местной больницы сообщили, что двое раненных находятся на лечении в медицинском центре Айовы.

По заявлению полиции, дальнейшей опасности для населения нет. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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