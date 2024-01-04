Один человек пострадал при стрельбе в школе в американском штате Айова
Стрельба была открыта в школе американского города Перри штата Айова. В результате один человек пострадал, о чем стало известно в четверг, 4 января.
По данным телеканала NBC News со ссылкой на пресс-секретаря городского департамента полиции, возле школы находятся множество автомобилей полиции и скорой помощи. В офисе шерифа округа Даллас подтвердили, что полиция начала расследовать дело о стрельбе.
Отмечается, что в четверг в школе, где учатся около 1,7 тысячи детей, начался первый учебный день после зимних каникул.
Позднее, канал со ссылкой на официальные лица указал, что в результате инцидента были ранены еще трое человек, в том числе двое студентов и администратор. Подробности о полученных ими травмах выясняются.
Тем временем канал ABC News со ссылкой на представителей местной больницы сообщили, что двое раненных находятся на лечении в медицинском центре Айовы.
По заявлению полиции, дальнейшей опасности для населения нет. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.