Российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Об этом 20 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Уточняется, что при ударе были применены несколько ракет советских комплексов «Утес» и «Редут» с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые тем показали хорошую эффективность поражения военных объектов ВСУ.

Как указал собеседник агентства, производство П-35 прекратилось, модернизация этих ракет бессмысленна, поскольку они длительное время находились на хранении и неоднократно проходили работы по продлению сроков эксплуатации.

Ранее, 16 января, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую из элементов советского и западного вооружения.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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