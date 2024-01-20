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«РИА Новости» сообщило об ударе ВС РФ по украинским комплексам ПВО в Одессе

«РИА Новости»: военные поразили украинские комплексы ПВО в Одессе ракетами П-35Б
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Фото: РИА Новости/Василий Батанов
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Российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе. Об этом 20 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Уточняется, что при ударе были применены несколько ракет советских комплексов «Утес» и «Редут» с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые тем показали хорошую эффективность поражения военных объектов ВСУ.

Как указал собеседник агентства, производство П-35 прекратилось, модернизация этих ракет бессмысленна, поскольку они длительное время находились на хранении и неоднократно проходили работы по продлению сроков эксплуатации.

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Ранее, 16 января, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую из элементов советского и западного вооружения.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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