ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую из элементов советского и западного вооружения, 16 января, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» 17 января.

По словам министра, речь идет об использовании системы проекта FrankenSAM.

«Одна из систем впервые была сегодня ночью использована успешно. Мы за 9 км сбили «Шахед», и это первое использование такой системы. У нас примерно пять таких проектов в этом портфеле, и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы», — рассказал он.

6 января немецкий журнал Focus указал, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем своей ПВО. Как указало издание, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве.

2 января немецкий журналист Юлиан Репке выразил мнение, что поставки Украине ракет к комплексам ПВО IRIS-T и Patriot практически бесполезны. По его словам, западные ракеты у украинской стороны закончатся гораздо быстрее, чем у России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.