Реклама
Прямой эфир
Мир
Минэк ФРГ спрогнозировал низкие темпы роста экономики
Интернет и технологии
Корпорация Microsoft обвинила РФ в якобы взломе учетных записей руководства
Армия
Десантники ВС РФ с помощью FPV-дронов заняли опорный пункт ВСУ под Артемовском
Армия
Группировка «Запад» отразила четыре контратаки ВСУ на купянском направлении
Наука и техника
В NASA назвали причину провала миссии лунного модуля Peregrine
Мир
Американские законодатели назвали ядерное оружие США опасно устаревшим
Мир
Минимум 13 человек погибли из-за пожара в китайской провинции Хэнань
Мир
Экс-разведчик Риттер усомнился в передаче Западом Киеву существенного вооружения
Мир
США сообщили об ударе по трем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене
Мир
Слова Кулебы сочли признанием в нежелании заботиться о жизни украинцев
Мир
В США заметили тревожную деталь в поведении Зеленского
Мир
МАГАТЭ обнаружило мины на периферии территории Запорожской АЭС
Мир
Два британских военных корабля столкнулись на базе в Бахрейне
Мир
В Белом доме выступили против прекращения огня в Газе
Мир
Der Spiegel указал на перебои в закупках боеприпасов в Германии

Корпорация Microsoft обвинила РФ в якобы взломе учетных записей руководства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Microsoft обвинила якобы российских хакеров из Midnight Blizzard во взломе учетных записей электронной почты высшего руководства. Соответствующее заявление появилось 19 января на официальном сайте корпорации.

Специалисты утверждают, что к инциденту причастна организация Nobelium.

«Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы… определив злоумышленников как Midnight Blizzard, спонсируемую государством российскую организацию, также известную как Nobelium», — говорится в заявлении.

Утверждается, что якобы связанные с атакой 12 января хакеры могли получить доступ к небольшому проценту корпоративных учетных ящиков и похитить документы.

Ловят на сливе: россияне оказались осведомлены об утечках личных данных
Где обнаруживается похищенная информация

5 января в МИД РФ назвали Украину полигоном военного блока НАТО для испытаний различных методов борьбы с РФ в цифровом пространстве. По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директора департамента международной информационной безопасности МИД России Артура Люкманова, Киев активно кичится перед своими западными коллегами антироссийскими диверсиями с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом изображает себя жертвой «российской киберагрессии».

25 декабря 2023 года в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили, что в 2023 году иностранные спецслужбы постоянно пытались устраивать кибератаки на ресурсы госуправления, связи, энергетики и других отраслей России.

В июле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что США курируют кибератаки украинских хакерских группировок на объекты критической информационной инфраструктуры России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024