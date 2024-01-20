Корпорация Microsoft обвинила РФ в якобы взломе учетных записей руководства

Американская компания Microsoft обвинила якобы российских хакеров из Midnight Blizzard во взломе учетных записей электронной почты высшего руководства. Соответствующее заявление появилось 19 января на официальном сайте корпорации.

Специалисты утверждают, что к инциденту причастна организация Nobelium.

«Команда по безопасности Microsoft обнаружила государственную атаку на наши корпоративные системы… определив злоумышленников как Midnight Blizzard, спонсируемую государством российскую организацию, также известную как Nobelium», — говорится в заявлении.

Утверждается, что якобы связанные с атакой 12 января хакеры могли получить доступ к небольшому проценту корпоративных учетных ящиков и похитить документы.

5 января в МИД РФ назвали Украину полигоном военного блока НАТО для испытаний различных методов борьбы с РФ в цифровом пространстве. По словам спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директора департамента международной информационной безопасности МИД России Артура Люкманова, Киев активно кичится перед своими западными коллегами антироссийскими диверсиями с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом изображает себя жертвой «российской киберагрессии».

25 декабря 2023 года в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили, что в 2023 году иностранные спецслужбы постоянно пытались устраивать кибератаки на ресурсы госуправления, связи, энергетики и других отраслей России.

В июле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что США курируют кибератаки украинских хакерских группировок на объекты критической информационной инфраструктуры России.