США курируют кибератаки украинских хакерских группировок на объекты критической информационной инфраструктуры России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник, 24 июля.

«Киберкомандование Пентагона, Агентство по национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине осуществляют планирование и направляют информационные атаки под украинским флагом на критическую информационную инфраструктуру нашей страны», — сказал он выступая в ЮАР на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

Патрушев отметил, что Соединенные Штаты монополизируют интернет и с помощью этого продвигают свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование. Он призвал другие государства к интернационализации управления киберпространством и повысить свою роль в этих процессах Сети.

Согласно словам Патрушева, США «задействуют все возможные ресурсы для стимулирования протестной деятельности в «недемократичных», по их мнению, странах мира».

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