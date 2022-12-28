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В МИДе заявили об увеличении кибератак на РФ на 80% в 2022 году

В МИДе заявили об увеличении кибератак на РФ на 80% в 2022 году

Замглавы МИД РФ Сыромолотов: число кибератак на Россию в этом году возросло на 80%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Число кибератак на Россию в этом году возросло на 80%. Об этом в среду, 28 декабря, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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По его словам, на фоне проведения специальной военной операции наша страна столкнулась с беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве. Сыромолотов отметил, что в этом году основной удар пришелся на госсектор.

«Причем если в прошлом году главной целью злоумышленников были финансовые учреждения, то в этом году основной удар принял на себя госсектор, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

По словам замглавы МИД РФ, подавляющее большинство кибератак в отношении России проводятся с территории государств НАТО, ЕС, а также Украины. Он подчеркнул, что Украина превратилась в плацдарм Запада для испытания кибернаработок против России.

«Показательный пример: после нейтрализации украинских call-центров на фоне специальной военной операции количество мошеннических звонков гражданам России снизилось в пять раз», — заявил Сыромолотов.

10 декабря Сыромолотов заявил, что США планируют потратить в следующем году на кибератаки неугодных правительств более $11 млрд.

До этого, 3 декабря, газета Politico сообщила, что страны НАТО намерены задействовать в украинском конфликте киберсилы и новейшие технологии для противодействия России. Издание напомнило о состоявшихся в конце ноября учениях представителей стран Североатлантического альянса по кибербезопасности. В статье отмечается, что на них были опробованы новые технологии, в том числе адаптация использования технологий искусственного интеллекта.

24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что против страны воюют «кибервойска недружественных стран». В связи с этим были организованы киберштабы во всех органах исполнительной власти и на всей критической инфраструктуре. По его словам, в текущем году было отражено уже более 25 тыс. кибератак на государственные ресурсы.

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