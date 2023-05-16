Украина официально вступила в киберцентр при НАТО в Таллине

Украина 16 мая официально вступила в киберцентр при НАТО. Об этом рассказали в украинском МИДе.

«Сегодня в штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО в Таллинне официально поднят государственный флаг Украины», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Киберцентр НАТО — это подразделение военно-политического блока со штаб-квартирой в эстонском Таллине, которое занимается проблемами кибербезопасности стран альянса.

Украинский лидер Владимир Зеленский во время обращения к Копенгагенскому саммиту демократии 15 мая призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации.

20 апреля он на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве заявил об отсутствии барьеров, которые помешали бы пригласить Украину вступить в военно-политический блок. Зеленский обратил внимание на то, что существующий на данный момент формат отношений между альянсом и Киевом требует изменений.

В феврале спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сказал, что Украина рассчитывает получить приглашение вступить в альянс в июне. Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11–12 июля этого года.

30 сентября 2022 года Зеленский сообщил о заявке Украины о ее вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Но помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.