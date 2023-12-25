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В Совбезе РФ заявили о кибератаках спецслужб Запада на важные российские объекты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Иностранные спецслужбы в 2023 году постоянно пытались устраивать кибератаки на ресурсы госуправления, связи, энергетики и других отраслей России. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

«Специальными службами иностранных государств во взаимодействии с частными структурами, а также международными преступными сообществами постоянно осуществлялись компьютерные атаки на объекты информационной инфраструктуры России», — сказано в сообщении.

Как отмечается, принятые меры позволили не допустить нарушения функционирования российских информационных ресурсов. Кроме того, был выработан комплекс мер, направленных на укрепление информационной безопасности России.

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В конце ноября специалисты по информационной безопасности компании Bi.Zone рассказали «Известиям», что хакерская группировка Rare Wolf («Редкий волк») с начала 2023 года совершила 97 атак на российские организации и предприятия, среди которых были в том числе компании, связанные с отраслью тяжелого машиностроения.

При этом еще 9 ноября участники межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности заявили, что в России отмечается существенный рост масштаба и интенсивности кибератак со стороны иностранных спецслужб.

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