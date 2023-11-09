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В Совбезе заявили о росте масштаба и интенсивности кибератак против РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В России отмечается существенный рост масштаба и интенсивности кибератак со стороны иностранных спецслужб, заявили 9 ноября участники межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности.

«Отмечено, что в настоящее время фиксируется существенное возрастание масштаба и интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, осуществляемых специальными службами иностранных государств», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Совбезе добавили, что к атакам привлекаются и международные преступные сообщества.

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Месяц назад в Совбезе РФ заявили, что США могут применить кибероружие против России из-за безрезультатных боев украинской армии. По словам замсекретаря Совета безопасности Олега Храмова, попытки американской стороны нанести стратегическое поражение РФ повысят риск возникновения глобального киберконфликта.

В июле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США курируют кибератаки украинских хакерских группировок на объекты критической информационной инфраструктуры России. Он отметил, что Вашингтон монополизирует интернет и продвигает свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование.

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