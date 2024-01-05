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В МИД РФ назвали Киев полигоном для испытаний методов цифровой борьбы с Москвой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов в ходе беседы с «РИА Новости» 5 января назвал Украину полигоном военного блока НАТО для испытаний различных методов борьбы с РФ в цифровом пространстве.

По его словам, Киев активно кичится перед своими западными коллегами антироссийскими диверсиями с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом изображает себя жертвой «российской киберагрессии».

«Действительно, в последние два года отечественная информационная инфраструктура стала мишенью регулярных компьютерных атак. Большинство из них осуществляется с территории или в интересах режима Владимира Зеленского», — заявил Люкманов.

Он добавил, что Украина открыто называет себя инициатором кибератак на информационные ресурсы РФ в 2023 году.

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25 декабря в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ сообщили, что в 2023 году иностранные спецслужбы постоянно пытались устраивать кибератаки на ресурсы госуправления, связи, энергетики и других отраслей России.

Ранее, 22 сентября, в Крыму заявили о беспрецедентной кибератаке на работающих на полуострове интернет-провайдеров.

До этого, 23 февраля, там же взломали радиостанции «Спутник» и «Вера», в их эфире появилось заявление главы разведки Украины Кирилла Буданова. Представители «Спутника в Крыму», в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке уточняли, что в его эфире и на волнах радио «Вера» помимо обращения Буданова звучал также гимн Украины. Радиовещание быстро прервали. Специалисты добавляли, что атака затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM.

В июле секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что США курируют кибератаки украинских хакерских группировок на объекты критической информационной инфраструктуры России.

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