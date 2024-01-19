Еврокомиссар заявил о поставке Евросоюзом к весне 1 млн снарядов Украине

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон в пятницу, 19 января, заявил, что к весне Европейский союз (ЕС) сможет поставить 1 млн снарядов Украине.

«К концу марта-апреля мы сможем произвести в Европе 1 млн единиц боеприпасов. <…> Кроме того, к концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», — сказал еврокомиссар во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине. Трансляция мероприятия велась в YouTube.

Он отметил, что Европа готова сделать дополнительные инвестиции для того, чтобы предоставить производство важных комплектующих. Бретон обратил внимание, что на данный момент около 40% европейской оборонной продукции идет за пределы Европы.

«Поэтому нам нужно убедиться, что теперь всё, что мы производим, в первую очередь пойдет Украине — чтобы быть уверенными, что мы сможем поставлять то, что необходимо на Украине», — указал дипломат.

10 января политолог, военный эксперт Игорь Никулин в разговоре с «Известиями» назвал заявления в Евросоюзе о возможности успеть поставить Киеву 1 млн боеприпасов к марту или апрелю попыткой поднять боевой дух украинских войск. По его словам, страны ЕС, вероятно, могут предоставить Украине лишь часть от указанного количества.

В конце ноября 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции Radio France заявил, что ЕС не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года, а для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

Евросоюз утвердил план передачи Украине 1 млн артснарядов в течение 12 месяцев в конце марта прошлого года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.