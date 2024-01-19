Реклама
Прямой эфир
Спорт
«Авангард» обыграл «Спартак» в матче КХЛ
Мир
Боррель исключил отправку кораблей ЕС в Красное море для боевых задач
Мир
Шольц подчеркнул важность развития военной промышленности Германии
Мир
Еврокомиссар заявил о поставке Евросоюзом к весне 1 млн снарядов Украине
Общество
8 тыс. энергообъектов ввели в эксплуатацию после вмешательства прокуратуры
Общество
Очевидец рассказал о моменте поломки горнолыжного подъемника в Подмосковье
Мир
Politico сообщила о подготовке фон дер Ляйен ко второму сроку во главе ЕК
Мир
На Украине выделят около $464 млн на строительство оборонительных сооружений
Экономика
Внешний долг РФ сократился на $57 млрд за год
Общество
Уголовное дело возбудили после инцидента на горнолыжном курорте в Дмитрове
Общество
Хозяева точек на рынке в Челябинске рассказали о последствиях пожара
Мир
США и Великобритания вновь нанесли удары по хуситам в Йемене
Мир
В Европарламенте обвинили Словению в грубом нарушении свободы СМИ
Наука и техника
В JAXA сообщили о проблеме с генерацией солнечной энергии у модуля SLIM
Мир
В Йемене тысячи людей вышли на улицы с лозунгом «Америка — мать терроризма»
Сюжет:

Еврокомиссар заявил о поставке Евросоюзом к весне 1 млн снарядов Украине

Еврокомиссар Бретон: ЕС произведет 1 млн единиц боеприпасов для Украины к весне
0
Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон в пятницу, 19 января, заявил, что к весне Европейский союз (ЕС) сможет поставить 1 млн снарядов Украине.

«К концу марта-апреля мы сможем произвести в Европе 1 млн единиц боеприпасов. <…> Кроме того, к концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», — сказал еврокомиссар во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллине. Трансляция мероприятия велась в YouTube.

Он отметил, что Европа готова сделать дополнительные инвестиции для того, чтобы предоставить производство важных комплектующих. Бретон обратил внимание, что на данный момент около 40% европейской оборонной продукции идет за пределы Европы.

«Поэтому нам нужно убедиться, что теперь всё, что мы производим, в первую очередь пойдет Украине — чтобы быть уверенными, что мы сможем поставлять то, что необходимо на Украине», — указал дипломат.

Шаговая недоступность: стратегия НАТО по Украине зашла в тупик
Запад не верит в собственные обещания помощи Киеву

10 января политолог, военный эксперт Игорь Никулин в разговоре с «Известиями» назвал заявления в Евросоюзе о возможности успеть поставить Киеву 1 млн боеприпасов к марту или апрелю попыткой поднять боевой дух украинских войск. По его словам, страны ЕС, вероятно, могут предоставить Украине лишь часть от указанного количества.

В конце ноября 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции Radio France заявил, что ЕС не сможет выполнить свои обещания по поставке Украине миллиона снарядов к марту 2024 года, а для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев.

Евросоюз утвердил план передачи Украине 1 млн артснарядов в течение 12 месяцев в конце марта прошлого года.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024