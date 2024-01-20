«Нам без разницы, с кем играть в плей-офф»

Хоккеисты московского «Динамо» впервые в 2024 году проиграли. После Нового года бело-голубые победили в пяти матчах из пяти, но в шестом уступили дома нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2), упустив возможность выйти на первое место в Западной конференции регулярного чемпионата. Сейчас подопечные Алексея Кудашова уступают только ярославскому «Локомотиву» по дополнительным показателям при равенстве очков, а в общей таблице чемпионата отстают на четыре балла от лидера Востока магнитогорского «Металлурга».

При этом команде грозит попадание со второго места в первом раунде плей-офф на идущий седьмым московский ЦСКА. Армейцы проваливают чемпионат, но победы в двух предыдущих Кубках Гагарина показали, что они в плей-офф здорово прибавляют. В случае первого места на Западе бело-голубые, скорее всего, попадут на минское «Динамо», а третья строчка пока выводит на череповецкую «Северсталь».

Одним из открытий сезона КХЛ в составе «Динамо» стал воспитанник команды нападающий Игорь Чернышов, которому 30 ноября исполнилось 18 лет. Он с сентября постепенно закрепился в основном составе клуба и с конца декабря во всех матчах КХЛ играет больше 11 минут в каждой встрече, что крайне много для его возраста.

В интервью «Известиям» Чернышов прокомментировал результаты команды, рассказал, насколько принципиально выходить в плей-офф с первого места, а также объяснил, как адаптировался к КХЛ.

— Как вы считаете, почему прервалась ваша победная серия?

— Трудный вопрос. Если быстро проводить анализ, то думаю, что мы расслабились, где-то начали заигрываться в атаке, забыли про оборону. Нам нужно это исправить, включать голову и быть как впятером в атаке, так и впятером в обороне. Думаю, с этим всё наладится. И всё будет хорошо.

— Расслабились из-за той серии, что была после Нового года?

— Не сказал бы, что это связано с победной серией. Скорее расслабились в том плане, что при 1:0 в свою пользу в последней игре слишком сосредоточились на атаке, пытаясь увеличить преимущество. В итоге не до конца надежны были в обороне и позволили сопернику дважды забить, проиграв ему матч. Этот матч будет нам большим уроком. В том плане, что нужно доводить игру до конца, не расслабляться, все 60 минут действовать правильно, строго в обороне. Мы всей командой выигрываем и всей командой проигрываем. Так что будем вместе выходить из этой ситуации.

— Как относитесь к шуткам, что «Динамо» будет проигрывать, чтобы не закончить регулярный чемпионат на втором месте, с которого пока попадает в первом раунде плей-офф на ЦСКА?

— Такие шутки не надо воспринимать всерьез. Тут ноль правды. Серьезности в этом никакой — только если чей-то юмор. Так что не стал бы акцентировать на этом внимание. У нас классный коллектив, мощная и сильная команда. И нам не особо принципиально, с кем мы будем играть в плей-офф. Мы одинаково настраиваемся на любого соперника, поэтому наша задача — просто выходить на каждый матч и как можно больше брать очков.

— То есть нет разницы, против кого играть в первом раунде плей-офф — ЦСКА, «Северстали» или минского «Динамо»?

— Нет. Повторюсь, у нас очень сильная команда. Она может обыграть любого соперника. Поэтому смотрим не на другие команды, а стараемся отталкиваться от своей игры. И с ее помощью — как можно выше закончить в регулярке и как можно дальше пройти в плей-офф.

— А принципиально для вас выиграть регулярный чемпионат?

— Да не скажу, что у нас стоит задача занять первое место в регулярке. У нас задача выиграть Кубок.

— Разумеется, Кубок Гагарина, а не Кубок Континента, который дают за победу в регулярке?

— Да, конечно, Гагарина. А чтобы идти к задаче победить в Кубке Гагарина, надо побеждать в каждом матче. Если будем побеждать в каждом матче, мы, само собой, выйдем на первое место в регулярке. То есть тут всё взаимосвязано. В общем, мы должны правильно играть, показывать классный хоккей и побеждать.

— Вы в этом сезоне окончательно закрепились на уровне КХЛ. Насколько тяжело было адаптироваться к этому после Молодежной хоккейной лиги?

— Не знаю. Тяжело, наверно, в плане скоростей и нагрузок. Нужно было в начале сезона немножко привыкнуть к этому, понять, что это за другой уровень. Надо сказать спасибо тренерскому штабу и руководству «Динамо» за то, что доверяют мне, ставят в состав и дают всё больше игрового времени в КХЛ. И к сегодняшнему дню те проблемы, что были в начале чемпионата, начинают уходить. Ты не перегружаешься, хотя и получаешь довольно серьезные нагрузки. Но выдерживаешь их, поэтому ощущаю себя сейчас очень хорошо. Классно, что в «Динамо» доверяют молодым. Дай Бог, чтобы так было и дальше. Но еще важнее, чтобы команда постоянно побеждала.