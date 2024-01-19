Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин 19 января в беседе с «Известиями» усомнился в эффективности гибридной системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

«Если бы она была действительно эффективна, то я думаю, что на Украине не было бы таких разрушений. Так что я думаю, что она не очень эффективна. Они, конечно, говорят, что все «Герани» сбили, все «Калибры» сбили, но это же неправда. Я думаю, что эта система предыдущего поколения и она не рассчитана на современные российские ракеты, особенно гиперзвуковые. Их они точно сбивать не могут», — сказал он.

Ранее в этот день представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что гибридная система противовоздушной обороны страны была разработана и испытана на территории США.

16 января министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Вооруженные силы Украины впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую из элементов советского и западного вооружения. По словам министра, речь идет об использовании системы проекта FrankenSAM.

6 января немецкий журнал Focus указал, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем своей ПВО. Как указало издание, Игнат признал, что Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для поражения ракет и дронов они необходимы в большом количестве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.