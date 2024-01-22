Сугробный мир: коммунальщикам хотят поручить очистку балконов

Минстрой просят включить очистку балконов в перечень коммунальных услуг. С такой инициативой в ведомство обратились депутаты Госдумы. По их словам, это повысит безопасность придомовых территорий в случае падения с балконов снега и льда. В пример они приводят инцидент в Санкт-Петербурге, когда после схода наледи погиб человек, а виновным стал владелец квартиры, в отношении которого возбудили уголовное дело. Подобные случаи с гибелью людей от снега и льда происходят ежегодно.

Опасная недвижимость

Очистку балконов от снега и наледи предлагают поручить коммунальным службам. Письмо с таким предложением на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина направила первый зампред комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова.

«Ежегодно в зимний период одним из значимых факторов риска для жителей российских городов является образование льда на крышах высотных домов и иных объектах, находящихся над землей. Так, 18 декабря 2023 года в городе Санкт-Петербурге в результате схода льда с козырька балкона погиб 31-летний мужчина. Владелец квартиры с балконом был заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», — сообщает министру депутат.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По ее словам, такие случаи не единичны. Как отмечает Яна Лантратова, сегодня в задачи представителей организаций ЖКХ не входит очистка отдельных балконов. Однако жители многоквартирных домов, в особенности люди пожилого возраста либо лица с ограниченными возможностями здоровья, не имеют возможности самостоятельно проводить работы по уборке снега и сосулек с козырьков.

«В результате наледь с балконов не убирается и возникает дополнительная угроза жизни и здоровью наших сограждан. С учетом вышеизложенного представляется важным закрепить обязанность исполнителя коммунальных услуг систематически проводить работы по очистке балконов жилых домов от льда и снега», — говорится в обращении.

Депутат считает, что этот вид работ может быть включен в постановление правительства «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Многие россияне даже не знают, что обязаны сами сбивать со своих балконов сосульки, и поэтому не делают этого. Но даже если и знают, то не у каждого получится это сделать. Иногда они разрастаются до таких размеров или висят в таком месте, что не получится справиться самостоятельно, — пояснила «Известиям» Яна Лантратова.

По ее словам, также надо учитывать тот факт, что владельцев квартиры может просто не быть дома всю зиму. Поэтому очисткой балкона от наледи должны заниматься представители коммунальных служб и нести за это ответственность, убеждена парламентарий.

«Известия» отправили запрос в Минстрой с просьбой оценить перспективы поддержки инициативы.

Нужно модернизировать

Добросовестные управляющие компании и ТСЖ сегодня добровольно убирают снег с балконов, ведь у граждан нет такого оборудования для уборки, а есть объекты, доступ к которым затруднен, отметил председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин. Он счел предложение депутатов логичным.

По его словам, поэтому перечень услуг и работ необходимо модернизировать, прописав в нем, что владелец балкона будет нести ответственность за падение наледи, если он не предоставил коммунальным службам доступ в квартиру с балконом.

Глава комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская, напротив, считает, что уборка снега и наледи с балкона нетяжелое занятие.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Семья должна состоять полностью из инвалидов, чтобы они не смогли ее выполнять. Поэтому такое предложение избыточно, — отметила она.

При этом Галина Хованская признает наличие фактов о происшествиях, когда в результате падения наледи страдали граждане. Но в данном случае, по ее мнению, речь идет о крышах домов, а не о балконах.

Сегодня не все россияне знают о такой обязанности, как уборка балконов в зимнее время, допустил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

— В представлении простого потребителя коммунальные услуги — это комплексные мероприятия, которые призваны обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания. Выделение из них такого важного компонента, который может нанести урон жизни и здоровью, неправильно и недопустимо, — считает эксперт.

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По его словам, поэтому вполне логично, если эти функции передадут коммунальщикам. В случае возникновения вреда здоровью, жизни или имуществу процесс поиска ответственного лица будет гораздо более простым и понятным. Кроме того, таких случаев может стать меньше, поскольку коммунальщики будут бояться ответственности и начнут активнее вести уборку, считает эксперт.

Впрочем, по словам исполнительного директора Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Веры Москвитиной, даже если это и будет поручено коммунальным службам, они это выполнить не смогут, так как не имеют доступа в квартиры граждан, чтобы вести такую уборку.