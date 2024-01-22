На дворе трава: россияне разбивают наркоплантации на приусадебных участках

В подмосковных Химках полиция обнаружила замаскированную плантацию марихуаны во дворе частного дома, сообщили в МВД России. Это не первая попытка преступников локализовать производство по соседству с российскими мегаполисами. Как ведет себя в последнее время трафик наркотиков растительного происхождения и как распознать в соседе по дачному участку драгдилера — в материале «Известий».

План посева

Больше 21 кг готовой к употреблению марихуаны нашли полицейские в деревне Черная Грязь (Подмосковье). Оранжерея-плантация, оборудованная гидросистемой, лампами искусственного света, располагалась в хозяйственной постройке рядом с домом на территории садового участка. Силовики обнаружили металлические поддоны с сухими листьями и стебли запрещенных к возделыванию культур, а также стеклянные банки с измельченной растительной массой. Также изъяты весы и другие материалы для фасовки продукции.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из городского округа Химки задержали жителя Мурманской области и ранее судимого москвича. Они подозреваются в незаконном обороте наркотических средств растительного происхождения» , — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обнаружить плантацию удалось благодаря информации от бдительных граждан. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Наркоплантации и теплицы с запрещенными культурами сыщики находят с завидной регулярностью. В начале января похожее «агропредприятие» было прикрыто оперативниками УФСБ по Крыму и Севастополю — изъято 3,3 кг каннабиса, задержан 48-летний житель поселка Айкаван. А в декабре наркополицейским попались два жителя Перми, которые оборудовали под выращивание наркосодержащих растений квартиру — изъято 19 кустов и более килограмма готовой продукции.

Фото: ТАСС/URA.RU/Андреев Владимир

Автор цитаты За 11 месяцев прошлого года было возбуждено 809 уголовных дел о производстве наркотических веществ, это почти на 3% больше, чем в 2022 году.

Как распознать в соседе наркобарона

На наркоманском жаргоне того, кто выращивает запрещенные культуры, называют гровером (от англ. grow — «выращивать»), объясняет эксперт по международному наркотрафику, полковник юстиции в отставке Сергей Пелих. По его словам, такой преступный бизнес сопряжен с масштабными закупками химикатов, расходных материалов для выращивания (земля, удобрения, шланги и т. п.).

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— Также на подозрения может наводить высокий расход электроэнергии для осветительных приборов, а также специфический запах. Впрочем, гроверы стараются снимать для своих нужд здания на отшибе, где пожаловаться некому.

Один цикл производства занимает в среднем до четырех месяцев. Обычно подходящее жилище снимают у собственников, одно из обязательных условий гроверов — наличие достаточного источника воды и электроэнергии.

Юридические тонкости

Уголовно наказуемым является выращивание более 20 кустов конопли, объяснил «Известиям» адвокат Константин Кудряшов, специализирующийся на делах о незаконном обороте наркотиков.

— Если культивированием этого растения занимается группа лиц или плантация составляет более 330 кустов, грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Также гроверов привлекают к уголовной ответственности за продажу наркотиков. Марихуана весом от 100 г до 100 кг считается крупным размером. Поэтому обычно гроверам предъявляют обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, за что грозит лишение свободы на срок от 10 лет, — уточнил он.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

По его словам, правоохранительные органы ведут настоящую охоту за гроверами с помощью осведомителей, отслеживания закупок специфического оборудования и удобрений, мониторинга подозрительных банковских операций, транзакций с участием криптовалюты.

Трамплин в могилу

Растительные наркотики — крайне важный сегмент для оргпреступности. По сути, марихуана является первым шагом к употреблению прочих психоактивных веществ, рассказали «Известиям» в наркологической и психиатрической Клинике доктора Исаева.

Руководитель клиники, психиатр-нарколог Руслан Исаев обращает внимание на то, что марихуана сейчас получает большее распространение у подростков как единичный наркотик.

Фото: Global Look Press/Bob Thomas

— Причем он приобретается не через закладки, а напрямую у дилеров, которые его выращивают. Тестируя таких зависимых, мы видим в результатах анализов полный набор психоактивных веществ, начиная с амфетамина и заканчивая опиатами. Чтобы усилить наркотический эффект, зависимость и частоту приема, все растительное сырье специально вымачивается в «химии». В мегаполисе, в Москве найти наркотик именно растительного происхождения практически невозможно, — говорит спикер.

Как подчеркивает врач, думая, что употребляет марихуану, на самом деле человек получает полный спектр психоактивных веществ. Кроме того, как отмечает Исаев, многие наркозависимые, сохраняя привычку к марихуане, параллельно употребляют и синтетические наркотики.

— Таким образом формируется полинаркомания. Лечить ее гораздо сложнее, потому что смесь различных веществ действует абсолютно на все рецепторы в нашем организме и вызывает самые разнообразные эффекты, — предостерегает врач.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Негативную роль для здоровья молодежи играет популяризация и продвижение потребления растительных наркотиков.