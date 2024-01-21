Бытовой подбор: продажи умных холодильников и чайников в РФ выросли на четверть

В 2023 году продажи умных холодильников, стиральных машин, чайников, пылесосов и другой техники, подключаемой к интернету и управляемой со смартфона, выросли более чем на 25% — до $750 млн , подсчитало агентство TelecomDaily. Для российского рынка это рекорд. Потребители распробовали умные бытовые приборы, осознав, что пользоваться ими комфортнее, чем простыми, отмечают участники рынка. К такому пониманию пользователей подталкивают производители техники — они встраивают интеллект в такие девайсы, где его раньше не было, обычную вещь становится купить все труднее , считают эксперты. При этом наличие интеллекта — хороший предлог продать тот или иной домашний электроприбор подороже , добавляют они.

Ума палаты

Спрос на умную бытовую технику в РФ в 2023-м вырос почти на 26%, свидетельствуют данные TelecomDaily. В прошлом году он достиг почти $750 млн — для российского рынка это абсолютный рекорд , утверждает гендиректор компании Денис Кусков. При этом, как следует из материалов его агентства, рынок благополучно преодолел спад 2022 года — тогда падение продаж подобных девайсов составило почти 13% . Агентство приводит цены в долларах, чтобы избежать разночтений, связанных с курсовыми разницами.

— Россияне оценили удобство и комфорт технологий умного дома. Умные пылесосы, стиральные и посудомоечные машины, чайники, утюги и прочее все больше интегрируются в нашу жизнь , — рассуждает Денис Кусков.

Как следует из материалов TelecomDaily, речь идет о продажах как крупной, так и мелкой бытовой техники (КБТ и МБТ).

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Растут и другие сегменты области «интернета вещей» для конечного потребителя. По данным компании, оборот рынка интеллектуальных систем безопасности в прошлом году увеличился почти на 28% — до $166,6 млн . Более чем на 20% — до $116 млн — вырос сегмент продуктов для умного управления электроснабжением .

По словам Дениса Кускова, рост спроса на такую технику связан с тем, что интеллектуальные элементы управления интегрируются во все большее количество домашних девайсов . Во многом это связано с увеличением продаж китайской техники, которая заполняет ниши ушедших из-за санкций брендов .

— Китайские производители интеллектуализируют свою продукцию зачастую даже активнее западных . Они догоняют старые, известные бренды и, чтобы успешно конкурировать с ними, предлагают самые актуальные и новые технологии, — отметил эксперт.

Рост спроса на умную технику подтверждают участники рынка. Все больше россиян автоматизируют домашнее пространство и расширяют набор используемых умных устройств, колонок и бытовой техники , сказал представитель «М.Видео-Эльдорадо».

Фото: Global Look Press/Michael Weber

— В наших сетях по итогам 2023 года штучные продажи товаров для умного дома (лампочки, розетки, элементы для контроля и управления домом, датчики безопасности и IP-камеры и другое) показали рост на 80% год к году. На 65% выросла популярность колонок с голосовыми ассистентами , позитивную динамику также продолжает демонстрировать умная бытовая техника для кухни и дома, — рассказал он «Известиям».

По его словам, популярностью пользуются умные телевизоры, роботы-пылесосы, стиральные машины, чайники, кондиционеры .

— Умными стиральными машинами можно удаленно управлять и регулировать режимы, в чайниках — контролировать температуру воды и запускать нагрев, а в роботах-пылесосах — настраивать график и карту уборки. Голосовые команды позволяют управлять контентом в телевизорах, кондиционеры и другая климатическая техника позволяют удобнее создавать дома комфортную температуру и атмосферу, — перечислили в «М.Видео-Эльдорадо». По оценке объединенного ритейлера, только роботов-пылесосов в РФ в прошлом году было продано свыше 1,8 млн штук .

Также в РФ вырос спрос на продукты и услуги операторов связи, связанные с умным домом .

В «Эр-Телеком Холдинге» («Дом.ру») продажи услуг умной, или цифровой, домофонии за год увеличились на 9%, спрос на услуги домашнего видеонаблюдения — на 29% , сообщили «Известиям» в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Продажи оборудования также растут, клиенты покупают больше камер, а также устройств для комфортного использования домофонии , — рассказал ее представитель. — Количество квартир, которые активно пользуются мобильным приложением «Умный дом.ру», за год выросло на 17%.

Маркетинговые технологии

Продажи систем умного дома в России в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличились в натуральном выражении на 168%, в деньгах — на 130% , подсчитали в Wildberries. Основными драйверами роста представители маркетплейса называют высокое проникновение интернета в домохозяйства, а также популярность голосовых помощников, которые могут управлять устройствами .

— Спрос на умную технику растет, и в первую очередь он связан с тем, что потребители стали лучше понимать функционал таких устройств. Большое значение играет и фактор цены. Разница в стоимости умной и обычной техники сокращается , а значит, смарт-устройства становятся доступными более широкому кругу покупателей, — отмечает замдиректора по стратегическому развитию IT-холдинга Fplus Станислав Солтицкий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Вместе с тем растет и предложение — производители расширяют модельный ряд умной техники, причем в разных ценовых категориях. Более того, на рынке появляются даже отдельные бренды, которые строят свою идентичность именно на смарт-функционале , например Viomi. По его словам, среди такой техники особенно заметный рост на российском рынке в 2023 году показали хабы умного дома, розетки, датчики, кнопки, а также колонки с голосовыми помощниками — продажи всех этих устройств выросли примерно на 60%.

Китайские фабрики за последний год начали предлагать все больший ассортимент умных товаров для собственных торговых марок в России , отметили в Wildberries.