Кислый вид: почему шефы не могут обойтись без лимонов

Лимоны сегодня — один из незаменимых элементов и высокой, и домашней кухни. Главная ценность, конечно, заключается в его кислотности, но это далеко не единственное свойство, за которое лимон ценят в гастрономии. И если вам кажется, что такой знакомый фрукт вряд ли сможет чем-то удивить, добавим, что в мире существует более 100 разновидностей лимонов, из которых чуть более 30 сортов употребляют в пищу . «Известия» разбирались, как Нижегородская область стала родиной российского лимона, в чем специфика популярного сегодня юдзу, как правильно выдавливать из фрукта сок и за что лимоны ценят именитые шеф-повара.

Лимон из Нижнего Новгорода

Родиной лимонов считается Индия, но в нашу страну мода на этот фрукт пришла из Голландии в XVII веке, в эпоху Петра I. Именно он и приказал привезти на родину 200 первых лимонных деревьев, для разведения которых была построена специальная оранжерея «Ораниенбаум» . Со временем выращивание лимонов в домашних условиях стало модным занятием российских аристократов, а фрукты (и свои, и завозные) начали активно использовать в кулинарных целях.

Как ни удивительно, но лимонной столицей России стал Павловский район Нижегородской области. Именно в этом, казалось бы, совершенно не подходящем по климату, месте в середине XIX века был выращен первый российский сорт лимона, который так и назвали — павловский.

Памятник лимону в Павлово Фото: towntravel.ru

— Гуляя по улицам Павлово, вы наверняка увидите на подоконнике почти каждого жителя комнатное лимонное дерево, — пояснил шеф-повар ресторана Red Wall (Нижний Новгород) Игорь Шиянов. — В городе даже установили памятник лимону. Поэтому для нижегородской гастрономии лимон — давний привычный ингредиент, который используют не только в выпечке и десертах, но и в других блюдах: соусах для закусок и заправках для салатов.

Ближе к ХХ веку у жителей Российской империи сложилась устойчивая привычка добавлять лимон в чай. Кстати, во всём мире это считается чисто русской особенностью. А сегодня глобализация открыла доступ к новым сортам лимона, которые постепенно укореняются в нашем рационе.

Тарталетка «Лимон-мак» Фото: Atelier de Tartelettes

— В русской кухне лимон обычно используются для придания блюдам свежести, кислоты и аромата, — объяснил «Известиям» шеф-повар ресторанов #СибирьСибирь (Москва, Тюмень) Евгений Кузнецов. — Зимой он отлично подойдет для солянки, к пышным лимонным пирогам, цитрусовым настойкам с медом и к разным соусам, салатам и маринадам для рыбы. Мы давно привыкли к лимону как к главному источнику витамина C в условиях суровой отечественной погоды.

Однако польза лимона не ограничивается обилием витамина С. Мякоть плодов содержит лимонную и яблочную кислоты, соли меди и калия, фитонциды, каротин и пектиновые вещества. Еще один плюс — при определенном охлаждении лимоны могут храниться довольно долго и совсем не портясь.

Десерт «Лимон» Фото: Lumicino

— Сейчас российский рынок насыщен разными лимонами, которые экспортируются к нам из многих стран , в зависимости от сезона, — продолжает шеф Кузнецов. — Это в первую очередь сорт эурека, а также лимоны Мейера. Но самые вкусные и ароматные, конечно, поступают с юга России, из Грузии или Узбекистана .

С юдзу и лаймом наперегонки

Удивительный культ лимона сложился на юге Италии , куда фрукт завезли арабы, контролировавшие значительные территории этой страны в раннем Средневековье.

— Цитрусовые — настоящее богатство Сицилии, ее символ и гордость, — признается ресторатор Уиллиам Ламберти (проекты Sartoria Lamberti, Historia, Lumicino). — Они везде: в соусах, заправках, в пирогах, в качестве цукатов. А про ликер «Лимончелло» даже упоминать излишне.

Тартар из лосося с лимоном Фото: CuttaCutta

Наш собеседник, имеющий сицилийские корни, особенно выделил местный сорт limone di Siracusa (лимоны из Сиракуз. — «Известия»). Эти лимоны содержат низкий процент кислотности и отлично подходят для приготовления салатов и свежевыжатого сока. Поэтому в жару жители острова спасаются замороженным лимонным десертом «гранита». Также хороши огромные лимоны сорта цитрон. Их толстую бугристую кожуру используют для приготовления цукатов, а мякоть разрезают на куски, посыпают солью, сбрызгивают уксусом и подают в качестве гарнира к рыбным блюдам.

— На юге Италии без лимонов не обходится ни один прием пищи: соком заправляют зеленый салат, поливают мясо на гриле, а также рыбу и морепродукты — как сырые, так и запеченные , — объясняет Ламберти. — Лимоны в разрезанном виде обязательно ставят на стол в ресторанах. Есть секрет: чтобы аккуратно выжать сок необходимо воткнуть вилку в мякоть и, слегка поворачивая прибор, надавить на лимон, выжимая сок на блюдо.

Своя гастрономическая вселенная сформировалась в Японии вокруг гибрида мандарина и лимона, известного под названием юдзу.

Ошидзуси с лососем, тунцом и угрем с рисом с соусом юдзу Фото: Koji

— Это уникальный продукт с уникальной ценой, которая может превышать стоимость обычного лимона в 10, а то и 20 раз, — рассказал «Известиям» шеф-повар ресторана паназиатской кухни Koji (Москва) Василий Зайцев. — После того как попробуешь юдзу в первый раз, его уже невозможно ни с чем спутать.

По словам эксперта, на кухне чаще всего используется цедра юдзу, так как она обладает сильным ароматом и, конечно, ярко выраженным вкусом . Например, натертой цедрой можно очень выигрышно дополнить сашими. Мякоть юдзу идет для приготовления фруктовых пюре, из которых потом готовят лимонады, мороженое или варенье для чайной трапезы.

— Я бы не сравнивал этот фрукт с его собратьями, так как это совершенно другой продукт, у которого очень мало общего с обычным лимоном, — добавляет наш собеседник.

Мятно-лимонная гранита с базиликовым кремом с желе из одуванчиков Фото: Charlie

Еще один важный для гастрономов родственник лимона — лайм. Он очень популярен в мировой кухне благодаря освежающему вкусу и приятному аромату, добавляющему блюдам и напиткам азиатские ноты. Шеф Зайцев рассказал, что этот фрукт особенно широко используется в кулинарии Мексики, Таиланда, Индии. Он является ключевым ингредиентом в таких блюдах, как гуакамоле, тайский салат с говядиной, индийский лаймовый рис и многих других. Лайм также является важным компонентом многих коктейлей и напитков, таких как «Маргарита» или «Гимлет».

В кухнях Израиля, Ирана, Турции и Индии на протяжении столетий поддерживается традиция приготовления соленых лимонов. Их используют в маринадах, соусах, салатах, супах, мясных и рыбных блюдах, а также в десертах и напитках. В России обнаружить такое экзотическое угощение можно, например, в ресторанах Saviv (Москва, Санкт-Петербург), где соленые лимоны добавляют во многие блюда (хумус, бабагануш, фалафель), а также предлагают в чистом виде.

Соленые лимоны Фото: Saviv

— Для соления очень важно выбрать правильный сорт лимона. Есть более и менее кислотные. Есть сорта с толстой кожурой и наоборот. Или гибриды, отличающиеся своим ароматом и сладостью. В наших ресторанах, перед тем как солить лимоны, мы пробуем разные и выбираем лучшие на вкус, — рассказал бренд-шеф Тимофей Милюков.

Шефский стол

В профессиональной гастрономии лимоны играют важную роль при балансировке кислотности в блюдах и полуфабрикатах. Также их используют в качестве сильного ароматического компонента. При этом каждый шеф находит этому продукту свое уникальное применение.

Бисквит с мороженныи из юдзу Фото: Koji

— Лимон, как и яйцо, вещь достаточно классическая. Обыграть ассоциацию «кислого» продукта возможно любыми методами, но основной лимонный вкус будет сохраняться всегда, — уверен шеф-повар ресторана Touch Chef's Place & Bar (Москва) Никита Кузьменко.

Шеф предпочитает работать с узбекскими лимонами и считает, что их яркий аромат схож с юдзу или мандарином. Этот аромат прекрасно дополняет вкус морепродуктов, сырой или готовой рыбы, работает он и в сочетаниях с белой птицей. В большинство закусок Кузьменко также добавляет лимонное масло, приготовленное на цедре.

Тако с лососем и маринованным лимоном Фото: Alpaca

Шеф-повар ресторана CuttaCutta (Москва) Игорь Губанов также особенно выделяет цедру лимона.

— Это очень важный компонент, которого нет в продуктах-заменителях. Именно в ней сконцентрированы все ароматические масла, будь то лайм, лимон или апельсин, — считает эксперт. Он также уверен, что лимонный фреш придает необходимый вкусовой и кислотный штрих блюдам, содержащим большое количество сливочного масла. Например, ризотто с морепродуктами.

Шеф-повар Игорь Шиянов, продвигающий концепцию zero-waste, старается максимально использовать продукт целиком. Поэтому вся оставшаяся в Red Wall цедра лимона высушивается и измельчается в лимонную «пудру», которую затем используют для украшения блюд и напитков. Также из лимонной цедры в ресторане готовят цукаты и варят варенье. По мнению шефа, сегодня появился интересный тренд на использование половинки лимона в качестве емкости для закусок или десертов.

Десерт «Водка» из белого шоколада с лимоном Фото: Touch Chef's Place & Bar

Разумеется, лимон — это еще и очень популярный ингредиент в десертах. По словам шеф-кондитера французской кондитерской Atelier de Tartelettes (Москва) Ирины Лысенко, свежий сок лимона обычно используется для приготовления кремов, гелей, муссов, бисквитов, кексов и финансье (миндальных кексов). Как и Кузьменко, Ирина Лысенко предпочитает работать с ароматными и тонкокорыми лимонами из Узбекистана. Их цедра хороша для цукатов, а свежий сок обладает насыщенным плотным вкусом и становится отличной базой для гелей и начинок. Этот продукт используется и для приготовления тарталеток «Лимон и мак», в которых применяется сразу несколько текстур лимона: цукаты, фруктовые дольки и лимонный фреш.