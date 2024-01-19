Прокуратура начала проверку из-за пожара на рынке в Челябинске
Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту пожара на территории рынка в столице региона. Об этом ведомство сообщило 19 января в своем Telegram-канале.
Проверку проведет прокуратура Калининского района Челябинска. В ходе мероприятия будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.
«По поручению прокурора Челябинской области для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехала прокурор Калининского района города Челябинска Татьяна Полежаева», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что тушение пожара продолжается.
Среди прочего МЧС России в своем Teleram-канале сообщило, что площадь возгорания возросла до 1,2 тыс. кв. м. Группировка спасателей увеличена до 96 специалистов и 36 единиц техники.
При этом, по уточненной информации ведомства, пожар охватил не торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Европа-Азия», как сообщалось ранее, а торговые ряды рядом с ним. Эвакуация посетителей и персонала ТРК продолжается.