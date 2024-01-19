Павильоны загорелись на площади 1 тыс. кв. м на территории ТРК в Челябинске
На территории торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Европа-Азия» в Челябинске загорелись павильоны на площади 1 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 19 января, рассказали в пресс-службе МЧС России.
«Горят металло-каркасные павильоны на территории ТРК «Европа-Азия», — отмечает ведомство.
На месте работают 36 специалистов и 7 единиц техники. В министерстве указали, что силы и средства наращиваются. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее, 11 декабря, в Екатеринбурге в торговом центре «Пассаж» произошел пожар, в результате из здания эвакуировали 500 человек. Возгорание ликвидировали. О пострадавших не сообщалось.