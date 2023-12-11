Из горящего ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек
В Екатеринбурге в торговом центре «Пассаж» произошел пожар, в результате из здания эвакуировали 500 человек. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
«По оперативной информации, загорелись жировые отложения в вентиляции торгового центра «Пассаж», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального министерства.
На место пожара выезжали 12 единиц техники и 43 специалиста. Пожар оперативно ликвидировали с помощью огнетушителя. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее, 7 ноября, в Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра на площади 10 тыс. кв. м. Шесть человек смогли самостоятельно выйти из здания на улицу. Сведения о пострадавших в результате инцидента отсутствуют.